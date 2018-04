Ratifican que el día no laboral del lunes es “optativo” en la actividad privada

EL 1 DE MAYO NO SE TRABAJA

EL 1 DE MAYO NO SE TRABAJA ENTRE RÍOS

El secretario de Trabajo de la Provincia, Oscar Balla, ratificó que el lunes 30 de abril es “Día no laboral con fines turísticos”. Es decir, para la administración pública provincial y nacional es feriado, pero para la actividad privada es “es optativo”. En tanto, el martes 1 de Mayo es feriado nacional.

En diálogo con el Departamento Informativo de LT14, Balla aclaró: “El lunes próximo es Día no laboral con fines turísticos, osea, para la administración pública provincial y nacional es feriado, pero para la actividad privada es un optativo, dependerá de cada empleador acogerse o no al feriado”, acotó el funcionario tras aclarar: “En tanto, el martes 1 de Mayo es feriado nacional por lo tanto no se debe trabajar”.