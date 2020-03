Rapporto Giornaliero del Ministero della Salute

16-03

Fino ad oggi, in Argentina la maggior parte dei casi sono importati. Si individua trasmissione locale in contatti ravvicinati, senza evidenza di trasmissione comunitaria ed il paese continua in fase di contenzione. Oggi sono stati confermati nove nuovi casi di COVID-19. Si tratta di cinque persone della città di Buenos Aires, tre della provincia del Chaco ed una della provincia di Buenos Aires. Delle nove persone, otto si erano recate nelle zone a rischio mentre l’altra persona è un medico della provincia del Chaco che lavora in uno stabilimento dove sono stati assistiti casi confermati. Il numero complessivo di casi confermati in Argentina sale a 65. Due persone sono morte. I pazienti sono sottoposti all’isolamento stabilito dalle autorità sanitarie.

Le autorità sanitarie delle province portano avanti l’indagine epidemiologica dei nuovi casi confermati allo scopo di individuare i contatti ravvicinati per far si che si sottopongano all’isolamento domiciliare con monitoraggio giornaliero stabilito dal protocollo. Il paese è in massimo stato d’allerta per sensibilizzare la sorveglianza epidemiologica e la risposta integrata ed opportuna.

L’Argentina continua in fase di contenzione per individuare casi sospetti in modo precoce, assicurare il loro isolamento, offrire l’assistenza adatta ai pazienti ed applicare le misure di prevenzione e controllo tendenti a ridurre il rischio di diffusione dell’infezione nella popolazione. Dinanzi alla presenza di febbre e sintomi respiratori quali tosse, mal di gola, difficoltà per respirare ed avendo soggiornato in aree dove il virus circola o essendo stati a contatto con un caso probabile o confermato, si esorta la popolazione a contattare in modo immediato il sistema sanitario, a riferire l’antecedente del viaggio ed ad evitare il contatto sociale. Per quanto riguarda la modalità della consultazione, è importante seguire le raccomandazioni della circoscrizione in cui si risiede. Le persone che arrivano al paese e che hanno soggiornato in zone di trasmissione del nuovo coronavirus (Cina, Corea del Sud, Giappone, Iran, Europa, Stati Uniti, Cile e Brasile) devono sottoporsi ad un isolamento preventivo durante 14 giorni e non devono assistere al lavoro, ad attività ricreative, sportive e sociali. Dato che si tratta di un isolamento preventivo, nel caso la persona fosse asintomatica e richiedesse di ritornare nel suo luogo di origine, lo può fare. Le raccomandazioni sono dinamiche dipendendo dall’evoluzione della situazione locale e globale. 16 marzo 2020. Si esorta l’equipe sanitaria di tutto il paese, del settore pubblico, della sicurezza sociale e del settore privato, a mantenersi in stato d’allerta ed a seguire le raccomandazioni vigenti in questa tappa, le quali sono disponibili sul sito web del Ministero della Salute.