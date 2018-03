Ramones salidos de jukebox

Richard Coleman rememora uno de sus descubrimientos culturales, producido en 1981, cuando apenas cumple 18 años concreta el viaje iniciático por Europa junto a su amigo Hernán.

Invierte una moneda, selecciona y el nuevo single de Ramones suena desde la jukebox de un bar, el hallazgo no le permite prever las enormes consecuencias que la banda de Queens tendría sobre el rock nacional argentino.

Playlist: We Want The Airwaves, She’s a Sensation, You Sound Like You’re Sick, Pet Sematary