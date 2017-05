Habló con el Negro Álvarez sobre sus inicios en la música y su llegada a la ciudad de Buenos Aires.

“Gracias a las giras conozco todo mi país”, señaló Ramona y dijo que si una canción no le gusta, no la canta.

“Si no me gusta, no puedo llegar al público”, resaltó y señaló que “la gente elige Kilómetro 11 que es como un himno de Corrientes”.