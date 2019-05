El abogado de Diego Ramoa, Luis Martín Daveta, explicó los fundamentos del fallo que dejó en libertad a su defendido. Detalló que el juez entendió que no tenía peligrosidad procesal, es decir no podía entorpecer el trámite del proceso porque no hay intención de fuga por tener arraigo en la ciudad, familia y su fuente de trabajo. AUDIO