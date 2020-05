Raly Barrionuevo recordó su inicios en la música y sus referentes

En una nueva edición de La canción verdadera Víctor Heredia charló con Raly Barrionuevo. El músico, cantante y compositor recordó sus inicios, su viaje a Córdoba, la relación con su madre y sus primeros discos. También contó quienes son sus referentes.

“Comencé a tocar la guitarra desde muy chico, mi padre no pudo sostener la familia y mi madre hizo un trabajo hermoso. Nunca me presionó, fue fundamental para alentarme en todo lo que me proponía. Siempre elegí la música y lo sigo eligiendo”, remarcó.

“Cuando grabé Principio del final (1995) cumplí un sueño. Puede estar con mis referentes como Peteco Carabajal, Dúo Coplanacu y con vos (Víctor heredia)”, recordó Raly Barrionuevo

“Mi segundo disco Circo Criollo fue un punto de partida, un quiebre en mi carrera. Fue el inicio de un camino que sigue hasta hoy y León Gieco fue muy importante”, aseguró