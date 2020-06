Rae und die Fête de la Musique in Frankreich

RAE-Argentinien in die Welt schließt sich der Fête de la Musique in Frankreich an. Diese findet alljährlich am 21. Juni statt und ist im Laufe der Zeit zu einem globalen Ereignis geworden.

Das Fest der Musik hat zum Ziel, die Musik auf zweierlei Weise zu fördern: Erstens, indem Amateurmusiker freiwillig auf der Straße spielen, und zweitens, indem kostenlose Konzerte organisiert werden, so dass das Publikum die Möglichkeit hat, ihre Lieblingskünstler live zu erleben, wobei Stile und Herkunft keine Rolle spielen.

Indem sich die Fête de la Musique an die kulturellen Besonderheiten jedes Landes anpasste, konnte sie sich allmählich etablieren und zu einem herausragenden internationalen Musikereignis werden. Obwohl viele glauben, dass sie einer Idee von Radio France International zu verdanken ist, wurde dieses Festival von Künstlern vorangetrieben, um Musik an nicht traditionellen Orten (z.B. Krankenhäusern) zu spielen und um alle Avantgarden und Stile einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

RAE-Hörer*innen finden Material von Radio France auf unserer Homepage: www.rae.com.ar, wo sie erwähnt wird; RAE-Argentinien in die Welt wird wiederum in den Links von Radio France zu diesem wichtigen Ereignis der internationalen Kultur erwähnt.

Im Folgenden teilen wir mit Ihnen die Arbeit des Frauen-Orchesters „Orquesta de Mujeres Sciammarella Tango“, das sich nicht nur mit alten Tangos aus dem Buenos Aires von Beginn des 20. Jahrhunderts befasst, sondern auch mit der Tradition, die der Tango in Paris hatte, wo er sich Zugang zu den Salons der Avantgarde verschaffte und dadurch eine weltweite Legitimität erlangte.

Sciammarella Tango wurde 2013 gegründet und ist eine der Perlen in der heutigen Tangoszene. Alle Orchestermitglieder sind Frauen aus verschiedenen Ländern; sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, jene Tangos “auszugraben” und wieder zum Vorschein zu bringen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Vergessenheit geraten sind, und welche, die nur in Paris uraufgeführt wurden.

Das Sciammarella-Tango-Orchester wurde 2016 von der Stadt Buenos Aires zum Orchester von kulturellem Interesse erklärt. Ihre neueste Arbeit ist die CD Tangos Franco-Argentinos [Französisch-argentinische Tangos](2018), für die die kulturelle Verbindung zwischen Frankreich und Argentinien über den Tango erforscht wurde.

Die Arbeit des Ensembles kann als “archäologisch” bezeichnet werden, denn es bemüht sich darum, verloren gegangenes musikalisches Erbe wieder ans Licht zu bringen und nachzuspielen, was der geduldigen Forschungsarbeit der argentinischen Wissenschaftlerin Denise Sciammarella zu verdanken ist, die an der Sorbonne promovierte und an Forschungsteams für Quantenphysik in Frankreich und in Argentinien mitwirkt.

Und hier ist nun die Wiedergabeliste mit fünf Tangos auf Französisch und Spanisch in der Version von Sciammarella Tango.

Produktion: Silvana Avellaneda

Üb. + Stimme: Rayén Braun

Webseite: Julián Cortez