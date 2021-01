RAE en français #01 – 15 janvier 2021

En ce nouvel an 2021, les restrictions dues à la pandémie du covid-19 se maintiennent et je produis mon programme depuis mon domicile à Buenos Aires dans le but de maintenir le lien avec nos auditeurs de RAE en langue française. Ainsi, qui vous parle, Eric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez responsable du web, et sous la direction de Adrián Korol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles, en attendant le retour au studio de Radio Nationale Argentine.

Dans ce programme :

L’actualité en Argentine et le monde – De la musique avec Mercedes Sosa et Francis Cabrel : « Yo vengo a ofrecer mi corazón » – Quelques nouvelles scientifiques en ces temps de pandémie – La rubrique sur le DX