Rae Argentina al Mondo partecipa alla Festa della Musica in Francia che si celebra ogni anno il 21 giugno . Questa festa si è estesa in altri paesi dato che la Francia costituisce un referente culturale e coloniale nel mondo.

La Festa della Musica (originalmente Fête de la Musique, in lingua francese) mira a promuovere la musica in due modi: i musicisti dilettanti suonano volontariamente per strada la loro musica e si organizzano concerti gratuiti nei quali il pubblico può ascoltare i suoi artisti preferiti a prescindere dalla loro origine e dal loro stile.

Adattandosi alle specificità culturali di ogni paese, la Fête de la Musique ha saputo reinventarsi ed è diventata una manifestazione musicale internazionale emblematica. Anche se la leggenda racconta che l’idea della festa è stata concepita da Radio France Internacional, il Festival è nato grazie all’impulso di artisti per portare la musica negli spazi non tradizionali (come gli ospedali) e per avvicinare tutte le avanguardie e stili alla gente comune. Gli ascoltatori di Rae troveranno materiale di Radio France nel link www.rae.com.ar dove si fa riferimento ad essa, così come Rae Argentina compare nei link di Radio France in questo evento così importante della cultura internazionale.

Qui di seguito condividiamo con tutti gli ascoltatori di Rae Argentina al Mondo l’attività dell’Orchestra di Donne Sciammarella Tango. Questa orchestra non solo riscatta i vecchi tanghi della tradizione di Buenos Aires dell’inizio del ventesimo secolo. Riscatta pure la tradizione che il tango riuscì ad avere a Parigi dove, essendo presente nei saloni di avanguardia, ottenne una legittimità mondiale.

Sciammarella Tango nasce nel 2013 ed è uno dei gioielli della scena del tango attuale. Tutti i membri sono donne provenienti da diversi paesi. Hanno il compito di recuperare quei tanghi caduti nell’oblio all’inizio del ventesimo secolo ed altri che furono presentati per la prima volta a Parigi.

Nel 2016, l’orchestra Sciammarella Tango è stata dichiarata d’interesse culturale dalla città di Buenos Aires . Ha presentato il suo ultimo album Tangos Franco-Argentinos (2018), una proposta che esplora il legame culturale fra l’Argentina e la Francia attraverso il tango.

Il gruppo ha un’impronta archeologica poiché riscatta e ricrea il patrimonio culturale perso grazie al paziente lavoro di ricerca svolto da Denise Sciammarella, scienzata argentina, dottoressa in Fisica laureatasi a La Sorbonne, membro di equipes di ricerca in fisica quantica sia in Francia che in Argentina. Qui di seguito vi è l’elenco di cinque tanghi in lingua francese e spagnola interpretrati da Sciammarella Tango:



