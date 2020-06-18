RAE-阿根廷迈向世界参加法国音乐节，该音乐节每年6月21日举行。法国是世界上文化和殖民的重要参考。

法国音乐节旨在通过两种方式促进音乐发展：第一，业余音乐家自愿到街上弹奏，第二，组织免费音乐会，使公众有机会目睹自己喜欢的艺术家。

传说音乐节是根据法国国际广播电台的想法而创建的，事实是，音乐节的产生是由艺术家推动的，目的是将音乐带到非传统空间（例如医院），并使所有前卫和风格更接近大众。

在这一重要的国际文化事件中，RAE的听众可以在www.rae.com.ar的链接中找到来自法国广播电台的资料，同样在法国广播电台的链接上也可以看到RAE-阿根廷迈向世界。

接下来向您介绍尚马雷拉探戈女子乐团，该乐团不仅拯救了布宜诺斯艾利斯古老的探戈传统音乐，也挽救了巴黎的探戈传统。

尚马雷拉探戈乐团成立于2013年，是当前探戈舞台上的瑰宝之一。它的所有成员都是来自不同国家的妇女。 此外，她们还有一个独特的使命，那就是追回20世纪初被遗忘的探戈和仅在巴黎发行的探戈。

该乐团2016年被布宜诺斯艾利斯市政府宣布具有重要文化意义。2018乐团展示了其最新专辑‘佛朗哥-阿根廷探戈’，这是一项通过探戈探究法国与阿根廷之间文化联系的提案。

尚马雷拉是阿根廷科学家，索邦大学物理学博士，法国和阿根廷量子物理学研究团队成员。

以下是尚马雷拉探戈乐团用法语和西班牙语表演的五首探戈：

主持: 汲丽娜

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