Radio Nacional sin fronteras

2) El 28 de octubre de 2019, a las 2:29 horas de la madrugada, en la frecuencia de 720 AM, con estos anuncios:

2:29 “… no solo con las peliculas que me gustaban – De Buena Fuente con Susana Reinoso – sino con las peliculas que … Radio Nacional, nuestra (tuja?) Argentina”

2:29 “Quedate con Radio Nacional, próximo programa A Tu Salud con Diana Costanzo”

2:29 “Ahora, Nacional en todo el pais. Dos de la madrugada 29 minutos. – Nos escuchas también en Salta por FM 102.7. Nos levantamos, la mejor información para empezar el dia. Estamos arrangando una … por Radio Nacional, la radio que … todo el pais con 49 emisoras. Lunes a viernes desde las 6.30 … temperatura … Roberto … esta en Nacional.”

2:30 “Nacional presenta A Tu Salud con Diana Costanzo. – Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud, un programa dedicado a mejorar la calidad de vida de las personas …”

3) El 6 de octubre de 2019 a las 2:01 horas de la madrugada en la frecuencia de 730 AM con el tiempo y la identificación: “… en las Islas Malvinas, cielo algo nublado, temperatura 4 decimas de grados … Argentina, esta informada por Nacional” (en la grabación los mismos anuncios primero por 730 AM y entonces por 820 AM para comparación). Más tarde, eli 28 de octubre de 2019 a las 2:29 horas, he también captado la identificación de su emisora de nuevo en 730 AM: “Radio Nacional” (una grabación muy breve).