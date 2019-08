Racing superó a Arsenal

La Superliga se detuvo por las elecciones primarias, pero la pelota no se paró para Racing y el puntero Arsenal, que viene de ganar sus primeros dos encuentros en el certamen. Con el objetivo de no perder ritmo de juego, y también para probar a quienes habitualmente no son titulares, estos equipos afrontaron un amistoso. La Academia ganó 1-0, con gol del juvenil Evelio Cardozo, lo que le significó su primer triunfo en este semestre. Aunque lo más importante, claro, fue que ambos cuadros prendieron el motor por un rato de cara a lo que viene. El otro fin de semana, los de Avellaneda recibirán a River y los de Sarandí visitarán a Defensa y Justicia