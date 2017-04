Rácing recibe a Atlético Tucumán con la intención de seguir su racha ganadora

Racing Club, que acumuló cuatro victorias consecutivas y sueña con acercarse al puntero Boca, será local ante Atlético Tucumán, que llegará a Avellaneda con el ánimo alto tras haber superado a San Lorenzo la semana pasada, en uno de los seis partidos a jugarse mañana por la fecha 21 del torneo de Primera División.

El encuentro se jugará este sábado desde las 16 en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda, con el arbitraje de Silvio Trucco y televisación de Telefe.

Racing, que tiene 36 puntos, suma (desde que Diego Cocca inició su segundo ciclo como director técnico) siete triunfos en ocho presentaciones en 2017, añadiendo al certamen local la Copa Sudamericana, y solo perdió con Belgrano, en Córdoba.

La serie de triunfos ha robustecido las pretensiones de Racing de avanzar a la Copa Libertadores 2018 y también de achicar la distancia de ocho puntos que lo separan de Boca.

El regreso del entrenador le cambió el ánimo al equipo y elevó considerablemente el nivel individual del mismo en comparación que el desafortunado paso de Ricardo Zielinski, el técnico que antecedió al campeón de 2014.

Este Racing, que llega tras golear a Tigre 4-1 en la reanudación del cotejo suspendido por la lluvia, es de los equipos con mayor poder ofensivo en el certamen y cuenta con la figura de Gustavo Bou, que alcanzó el nivel que tuvo en el equipo campeón de hace tres años.

Además, a la “Pantera” se le agrega el juvenil Lautaro Martínez quien en base a goles y acertados desempeños reemplazó con éxito al ídolo Lisandro López, quien quedó afuera de la lista de concentrados, a pesar de estar en condiciones de regresar tras superar una lesión de ligamentos en la rodilla derecha.

López, capitán del equipo, empezó a trabajar a la par del grupo al comienzo de esta semana y su retorno se efectuará en la fecha próxima.

No obstante, no todo es oro en la “Academia” y en la lista del “debe” puede mencionarse una defensa que no es del todo confiable y algunos tramos de los partidos en que el equipo pierde el balón y el orden táctico.

Atlético Tucumán (27) sufre el desgaste de los dos torneos simultáneos, el de Primera y la Copa Libertadores, certamen en el cual logró un meritorio pase a la fase de grupos tras superar dos eliminatorias, aunque en el Grupo 5 está último con un punto sobre nueve y con escasas chances de clasificar.

El equipo que tiene como director técnico a Pablo Lavallén siente el deterioro que provoca la amplia competencia, y las lesiones y el cansancio llevaron al equipo a acumular cuatro fechas sin triunfos, situación que pudieron superar el fin de semana pasado con la victoria ante San Lorenzo de local.

Más allá de los cotejos que le restan por jugar en la Libertadores, Atlético esta a sólo tres puntos de la zona de clasificación para la Copa Sudamericana y sería un gran final de temporada concretar el avance a otro certamen internacional para 2018.

Racing volvería a reiterar el mismo equipo que viene jugando en las últimas fechas, con Miguel Barbieri en la zaga con Marco Torsiglieri, ya que el recuperado de un desgarro Sergio Vittor iría al banco de suplentes, y Martínez seguirá en la ofensiva con Bou, con la posibilidad de que “Licha” López regrese ante Temperley de visitante la próxima fecha.

En Atlético habrá una sensible baja y será la de Fernando Zampedri, goleador y figura del equipo, quien quedó descartado a causa de la ruptura del quiste de Baker de la rodilla izquierda (lo produce el líquido que lubrica la articulación) y un cuadro sinovitis en el tobillo izquierdo.

La baja de Zampedri, autor del gol de la victoria por 1 a 0 contra San Lorenzo el domingo pasado, se suma a la de Cristian Menéndez, quien se recupera de un desgarro sufrido frente a Temperley, y de esta forma los tucumanos pierden a los dos delanteros titulares.

El experimentado Luis Rodríguez, que jugó poco este año, y el juvenil Gonzalo Ontivero, con apenas unos minutos en Primera, son los únicos delanteros que integran el plantel designado por el entrenador Lavallén, restando la chance de ubicar a Leandro González en un rol más ofensivo.

Tampoco jugará en la defensa Ignacio Canuto quien sumó cinco tarjetas amarillas y fue sancionado. Su lugar lo ocupará el paraguayo Enrique Meza Brítez, en tanto podría regresar Guillermo Acosta, quien ya cumplió la sanción tras ser expulsado contra Rosario Central, pero Lavallén no confirmó si lo pondrá entre los titulares o mantendrá en el equipo a Favio Álvarez.

En el historial jugaron en siete ocasiones, con cuatro triunfos de Racing, dos de Atlético y un empate, en tanto que en Avellaneda el local ganó dos veces y hubo una igualdad.

+ Probables formaciones +

Racing Club: Agustín Orión; Iván Pillud, Miguel Barbieri, Marco Torsiglieri y Emanuel Insúa; Marcelo Meli, Diego González, Luciano Aued y Marcos Acuña; Gustavo Bou y Lautaro Martínez. DT: Diego Cocca.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Leonel Di Plácido, Meza Britez, Bruno Bianchi y Fernando Evangelista; Rodrigo Aliendro, Nery Leyes y Favio Álvarez o Guillermo Acosta; David Barbona o Leandro González; Luis Rodríguez y Gonzalo Ontivero. DT: Pablo Lavallén

Cancha: Racing Club.

Árbitro: Silvio Trucco

Horario: 16

TV: Telefe.