Rácing le ganó un amistoso a Los Andes y volvió a jugar Lautaro Martínez

Racing, con la vuelta a la actividad de Lautaro Martínez, venció hoy a Los Andes, equipo de la B Nacional, por 2 a 0 en un partido amistoso a la espera del compromiso del martes próximo cuando visite a Libertad de Paraguay, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El cotejo, que duró 50 minutos divididos en dos tiempos de 25, se desarrolló en la cancha auxiliar aledaña al estadio Presidente Perón, y los goles fueron convertidos en el segundo tiempo por el colombiano Andrés Ibarguen, a los 16 minutos, y Pablo Cuadra, a los 23.

La presencia de Martínez, quien ingresó en los últimos ocho minutos por Enrique Triverio, fue lo más destacado del amistoso, en el regreso a la actividad del promisorio goleador tras la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo que sufrió el pasado 29 de junio en Avellaneda ante Independiente Santa Fe de Colombia, por los 16vos. de final de la Sudamericana.

Martínez seguramente viajará a Paraguay y no será titular, pero de acuerdo a su evolución es probable que pueda jugar el desquite en el Cilindro el 1 de noviembre próximo.

Racing se prepara para el cotejo del martes en Asunción, a las 21.45 de nuestro país, ante Libertad.

El certamen internacional es la prioridad para el Racing que dirige Diego Cocca de aquí hasta el fin de 2017 ya que el equipo de Avellaneda fue eliminado en la Copa Argentina ante Olimpo en los 16vos. de final y en el certamen local apenas reúne ocho unidades, 10 menos que el líder Boca.

Además, en Racing la insatisfacción no pasa solo por los resultados sino también por el rendimiento de un equipo que varía mucho de táctica y que no logra funcionar como tal, sumado a ello actuaciones individuales deficitarias.

En Racing no está jugando Diego “Pulpo” González, quien está suspendido y no estará en Paraguay, y tampoco Leonardo Grimi, quien deberá ser operado a causa de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Los Andes, con el DT Sergio Rondina, tiene ocho unidades sobre 15, como producto de dos triunfos, dos empates y una derrota en el certamen de la B Nacional y está claro que tiene como objetivo ingresar al reducido que determinará el segundo ascenso a la Superliga.

+ Síntesis +

Racing Club: Juan Musso, Augusto Solari, Sergio Vittor, Miguel Ángel Barbieri, Lucas Orban y Alexis Soto; César Meli, Egidio Arevalo Ríos y Andrés Ibargüen Lisandro López (luego Pablo Cuadra) y Enrique Triverio (Lautaro Martínez). DT; Diego Cocca.

Los Andes: Federico Díaz; Emmanuel Martínez, Matías Valdez, Sebastián Valdez y Raúl Iberbia; Gabriel Sanabria, Gustavo Turraca, Gastón Álvarez Suárez y Rodrigo Bogado (Carlos Espíndola); Ezequiel Cerica (Junior Mendieta) y Matías Linas. DT: Sergio Rondina.

Gol en el segundo tiempo: 16. Ibarguen (RC) y 23m. Cuadra (RC)

Cancha: Auxiliar de Racing.