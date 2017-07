Rácing intentará meterse en octavos de final ante el DIM en Colombia

Racing Club, con la ausencia de Marcos Acuña, ya en Portugal y los debutantes de Juan Patiño, Egidio Arévalo Rios y Lucas Orban, intentará concretar el pase a octavos de final de la Copa Sudamericana cuando esta noche afronte una riesgosa visita a Independiente Medellín, en Colombia, con la ventaja de haber triunfado por dos tantos de diferencia en el encuentro de ida.

El compromiso se desarrollará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, desde las 21.45 de Argentina (19.45 local), con el arbitraje del paraguayo Ulises Mereles y televisación por parte de Fox Sports.

Racing venció 3-1 en Avellaneda el pasado 29 de junio. Por lo tanto, la ‘Academia’ ganando, empatando o perdiendo por la mínima diferencia accederá a los octavos de final, en donde lo aguardará Corinthians de Brasil o Patriotas de Colombia, que definen la llave en Brasil.

Para los colombianos, la clasificación se concretaría ganando por 2-0 (el gol de visita valdría doble) o por más de tres tantos de diferencia. Si se repite el 3-1 pero en favor del local se definirá el clasificado con remates desde el punto penal, y si gana el local por dos goles de ventaja pero Racing marcando más de un tanto, clasificará la escuadra de Avellaneda por las conquistas de visitante.

Pasó casi un mes desde el primer partido, pero las cosas cambiaron y mucho en ambos equipos. Por el lado de Independiente Medellín, esta vez, jugará con “ritmo de fútbol” ya que en la ida llegó a Buenos Aires en plena pretemporada.

Lo contrario sucederá con el equipo de Diego Cocca que arribó a Colombia tras culminar una breve e intensa preparación a la espera de este desquite y el inicio del certamen local.

Otras significativa variantes se darán en Racing a la hora de enumerar las ausencias y las ausencias.

El equipo de Avellaneda no contará con Acuña quien fue su mejor jugador en la temporada 2016/17 y hoy viste la casaca de Sporting Lisboa de Portugal, una significativa ausencia. Tampoco estará Luciano Aued, en Universidad Católica de Chile, ni la “joya” Lautaro Martínez, lesionado en el cotejo de ida y recuperándose de la fractura y operación en el quinto metatarsiano del pie izquierdo.

En cuanto a las presencias habrá tres debutantes, el defensor paraguayo Patiño, el experminentado mediocampista del seleccionado uruguayo Arévalo Rios y el ex defensor de Tigre y River, Orban. En el arco, además, estará Juan Musso, quien estaba desgarrado en la ida y fue reemplazado por Gastón Gomez en el “Cilindro”.

Independiente Medellín, que cuando jugó en Argentina recién tenía en filas al entrenador Juan José Pelaez, se reforzó con las llegadas del defensor argentino Santiago Echeverría (ex Talleres de Remedios de Escalada, Brown de Adrogue, Almirante Brown y Huracán), Danilson Córdoba (mediocampista de Avispa Fukuoka de Japón), Daniel Cataño (mediocampista de Deportivo Pasto) y Edinson Toloza (delantero de Junior).

Cocca ratificará un esquema que le rindió mucho en el final del certamen pasado y que le valió tres triunfos seguidos (River, Colón y Banfield) que clasificaron a Racing para la Copa Libertadores 2018, el de cinco defensores, dos de ellos externos para acoplarse a los mediocampistas.

Vittor, Patiño y Orban jugarán en la última línea, mientras Pillud y Grimi estarán más adelantados. En la zona de medios se ubicarán el juvenil Matías Zaracho y Ricardo Noir, a la vez que Pablo Cuadra estará solo en la ofensiva. El experimentado Lisandro López estará como suplente, porque no se entrenó con normalidad, a causa de una tendinitis rotuliana. Allí radica la principal duda en el esquema.

Este partido se presume que será muy distinto al de ida: los equipos son diferentes, el escenario también y en ese contexto, Racing procurará regresar con la clasificación. La diferencia con la que cuenta es importante, pero está lejos de ser definitiva y tendrá que extremarse para conseguir el ansiado objetivo.

-Probables formaciones-

Independiente Medellín: David González; Jonathan Lopera, Yulián Gómez, Andrés Mosquera, Santiago Echeverría; Eduar Atuesta, Didier Moreno, Yairo Moreno; Daniel Cataño; Hernán Hechalar y Édinson Toloza. DT.: Juan José Peláez.

Racing: Juan Musso; Iván Pillud, Sergio Vittor, Juan Patiño, Lucas Orban y Leonardo Grimi; Matías Zaracho, Diego González, Egidio Arévalo Ríos y Ricardo Noir; Pablo Cuadra. DT: Diego Cocca.

Cancha: Estadio Atanasio Girardot (Medellín)

Arbitro: Ulises Mereles (Paraguay)

Horario: 21.45 de Argentina (19.45 de Colombia)

Televisa: Fox Sports