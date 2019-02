Racing debuta en Brasil

Tras la derrota ante River por Superliga y el escándalo Centurión, La Academia intentará dar un primer paso positivo en el torneo continental.

Con jugadores sancionados y otros entre algodones Coudet pondrá un mix de titulares y suplentes.

Como Mena viene de dolencias en el talón derecho, Iván Pillud se correría hacia el lateral izquierdo, con lo cual Saravia seguiría de titular en la derecha. En el medio, Martin Ojeda, tras no jugar en el semestre pasado, actuará de entrada. Tan relegado se encontraba por Coudet que Racing ya había acordado de palabra un préstamo al Chicago Fire de la MSL, pero el club no pudo liberar un cupo de extranjeros y el pase se frustró.

Nery Domínguez irá a la zaga, Marcelo Díaz continuaría desde el inicio en la mitad de la cancha, a esto hay que sumarle las presencias de Augusto Solari y Matías Zaracho o Neri Cardozo, Cvitanich por primera vez desde el arranque y hará su debut Andres Rios, ex delantero del Vasco Da Gama.

En tanto el colombiano Mateo Cassierra, uno de los últimos refuerzos académicos, irá al banco de los suplentes.

Teniendo en cuenta todo esto, los 11 que saldrían al campo de juego del Arena do Corinthians serían Arias; Saravia, Sigali, Domínguez, Pillud; Díaz; Solari, Zaracho, Ojeda; Cvitanich y Ríos.