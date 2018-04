Racing con bajas para visitar a Defensa y Justicia

La Academia buscará el sábado frente al Halcón recuperarse del traspié sufrido ante River. Los estudios médicos oficiales realizados a Alejandro Donatti, dieron como resultado una sobrecarga muscular en la zona del vasto interno y recto anterior del muslo izquierdo lo que no deja de ser un alivio ante la posibilidad de haber sido un desgarro. Si bien todavía faltan varios días, Eduardo Coudet ya sabe que tendrá que modificar casi toda la defensa que jugará en Florencia Varela. Sarabia y Sigali no estarán por llegar a 5 amarillas y a Donatti no lo arriesgarán teniendo en cuenta la seguidilla que se le viene a Racing, que deberá jugar 7 partidos en 28 días entre copa y Superliga. La buena noticia pasa por el regreso de Ricardo Centurión tras la suspensión.