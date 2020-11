RAC: Ranking Argentino de Canciones semana 3

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

1 – Diego Sayago y Los de Ahicito – “El Santito”

Santiago Del Estero

Diego Sayago es un cantautor de orígenes quichuistas, integrante de la nueva generación de artistas de Santiago del Estero. Inició su carrera artística en su niñez como bailarín de danzas folklóricas, y a sus 18 años comenzó su carrera como cantautor, plasmando en sus letras el paisaje y las historias de su tierra. En 2008 lanzó su primer disco, “Gritos Milenarios”, que obtuvo una gran repercusión en su provincia. En el presente se encuentra trabajando en su segundo material. Actualmente participa de los principales festivales de Santiago del Estero como son: el “Festival Nacional de la Salamanca”; el de “La Chacarera”, “De la Tradición”, “Del Artesano”, “Portal del NOA”. En Buenos Aires se ha presentado en el Teatro Cervantes de Quilmes y de Lomas de Zamora, en la Feria de Mataderos, Plaza de las Carretas, entre otros escenarios.

2 – Evelina Sanzo – “530”

Rosario

Evelina Sanzo es una cantante, compositora y productora nacida en la ciudad de Rosario. Referente de su generación, es dueña de una notable versatilidad vocal y estilística. Multifacética e innovadora, sus letras poseen una mirada irónica y urgente sobre diversidad sexual, amor romántico y nuevas tecnologías.

Cuenta con dos discos “Curandera” (2014 – Nominado a los Premios Gardel), “Tabú” (2018 – Ganador de la Convocatoria Espacio Santafesino); y un EP “Magnético” (2020); editados a través de su sello Neptunia Discos.

Compartió escenario con Diego El Cigala, Fito Páez, Ana Tijoux, Vicentico, Lisandro Aristimuño, Marilina Bertoldi, Eruca Sativa, Gabo Ferro, Martín Buscaglia, Orquesta Típica Julián Peralta, Quinteto Negro La Boca y la murga Agarrate Catalina, entre otrxs.

Es docente de canto y dicta talleres de composición de canciones y creatividad de manera online y presencial.

Su tango “530” fue elegido por Lisandro Aristimuño para formar parte de su compilado “Música sin fines de lucro” y es re-versionado por varios grupos y orquestas de tango de Rosario.

3 – Sueños Cuyanos – “Tonada De Amor”

Mendoza

Es un grupo de jóvenes del departamento de Las Heras, Mendoza, con diez años de trayectoria y cuatro discos grabados.

Han transitado toda la región cuyana, participando en grandes festivales como: “El Festival Nacional de la Tonada”, “Rivadavia Canta al País”, “La Paz y el Canto de Cuyo”, “Festival de la Libertad”, “Alta Montaña” en Uspallata, “Melón y la Sandía”, y el “Festival del Cosechador”. También recorrieron gran parte del norte de nuestro país, con presentaciones en Catamarca, La Rioja y Tucumán.

Con la renovación del folklore cuyano a flor de piel llevan el canto cuyano a todos el país.

Integrantes: Javier Mastroeni (primera voz), Adrián Báez (segunda voz), Carlos Hernández (primera guitarra), Cristian Balmaceda (segunda guitarra).

4 – Carolina Miño – “Chaco También”

Chaco

Carolina Mino es una intérprete de Resistencia, Chaco, quien a través de su canto pinta el paisaje cultural del litoral, de sus autores regionales y de su gente, con un toque personal en cada interpretación, fiel representante de su provincia en todo el país.

En 2005 se presentó en la “Fiesta Nacional del Chamamé”, Corrientes, donde resultó ganadora en la categoría “Solista Vocal Femenina”. Ese mismo año fue seleccionada en el certamen “Acuarela del río”, como mejor intérprete de la música del litoral, premio otorgado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Corrientes.

Carolina Miño es Gestora Cultural, egresada en el 2016, de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste. Actualmente trabaja en un proyecto colectivo de visibilización, “La mujer en la música” con el ciclo “Con Voz de Mujer” y el grupo “Las Guaynas Porá”.

5 – Mica Flores – “Para un Amanecer”

Tucumán

Mica Flores lidera un proyecto solista, en el que suenan canciones del folklore argentino y latinoamericano. Su disco “Cantora, no esperes más”, producido por Manu Sija, refleja este repertorio de música de raíz folklórica.

Los inicios de Mica Flores fueron en su etapa de la escuela secundaria, en Simoca, Tucumán. A los 14 años se presentó en un concurso folklórico, donde ganó la competencia, y esa misma tarde se le acercó Manu Sija, que asistía a la misma escuela.

En el año 2015 Mica definió que deseaba estar en los escenarios con un proyecto propio, con un repertorio siempre inclinado a la música de raíz folklórica, que no contiene solo chacareras y zambas argentinas, sino también candombe, vidala, festejo peruano, joropo, trova, canciones; con una instrumentación más bien tradicional, guitarra y bombo legüero, algunas veces un charango, un cajón peruano, djembe.

A lo largo de estos años Mica Flores participó de algunos proyectos importantes, como “Voces a la Obra de Juan Falú”, y “El Canto Popular de los Oficios”, obra conceptual realizada en homenaje al compositor tucumano Nestor Poli Soria, en los 20 años del fallecimiento de Pepe Nuñez. Cantó como invitada de la murga uruguaya “Agarrate Catalina”, y también en los shows de Manu Sija en Tucumán.

Luego de haber estado en el escenario de Cosquín 2020, junto a la delegación tucumana, lanzó su segundo material en plataformas digitales y de streaming, el show en vivo de “Cantora, no esperes más” en el CC Virla.

6 – Mito Herrera – Cantautor Patagónico

Chubut

Gerónimo Mito Herrera lamentablemente ha fallecido a mediados de octubre de este año.

Mito Herrera fue un cantautor Patagónico, nacido en Gobernador Gregores, afincado en Dolavon provincia de Chubut, poseedor de una extensa carrera e intachable labor con más de 21 discos editados. Sus trabajos discográficos incluyen, milongas, zambas, cifras y huellas con la cual busca llegar al peón rural.

Los paisajes de la Patagonia, los personajes del campo, las historias bien contadas pasaron por la pluma de este artista que con buen ojos vivió y sintió la vida rural, como si fuese suya.

7 – Los Concepcioneros – Donde quedó mi corazón

Entre Ríos

Los Concepcioneros nacen como dúo vocal el 25 de noviembre de 1960. Reciben este nombre por el consejo del folklorólogo correntino radicado en Concepción del Uruguay, D Florencio López, ya que los integrantes del dúo vivían en el barrio La Concepción.

Los Concepcioneros, con ya 60 anos de trayectoria, es el grupo folklórico más antiguo de la provincia de Entre Ríos, integrándolo aún uno de sus fundadores: Osvaldo José López.

Con el correr de los años, el dúo se transformó en grupo, formando parte del mismo: Osvaldo “Cacho” López- guitarra, rítmica y voz-; Omar León- primera guitarra y voz-; Rolando “Roli” Pitter- acordeon a piano-; Enrique “Quique”Sosa- bajo eléctrico-.

A lo largo de su trayectoria han participado de innumerables festivales en el país. En la velada de Gala del 25 de mayo de 2010, año del bicentenario del nacimiento de la patria, el conjunto fue galardonado con el “Cimarrón Entrerriano”, reconocimiento que otorga la Secretaría de Cultura de la provincia por ser el grupo de mayor trayectoria en Entre Ríos.

Concepción del Uruguay posee una calle con el nombre “Los Concepcioneros”en homenaje al grupo.