Quiroga “Veo mucha expectativa y esperanza en el interior de la provincia”

Así lo dijo el vicegobernador, Eugenio Quiroga, que desde el inicio de la pandemia articula la gestión política con los municipios, los que recorre de forma periódica. Se refirió al anunció de obra pública y advirtió que, a excepción de la capital y algunas localidades, el resto están en marcha.

“Lo que vemos en Río Gallegos y algunas localidades que retrocedieron es una foto, muy importante, por cierto, de lo que sucede con esta pandemia y que nos permite aprender que tenemos que tener un nivel de compromiso individual y colectivo más fuerte. Sin embargo, como digo, es una foto, ya que hay toda una provincia en movimiento”, marcó el vicegobernador, Eugenio Quiroga.

Este jueves, la gobernadora Santa Cruz, Alicia Kirchner, junto al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciaron más de treinta proyectos de obras de saneamiento para diferentes barrios de la provincia.

“Nosotros siempre decimos que la mejor herramienta que tenemos para incluir es dar trabajo, y estas obras nos van a permitir poner de pie a más de mil familias sin empleo. Después, claro que está muy bien lo que marcó Alicia: ‘durante cuatro años no tuvimos obra pública’. Esto no surge de la nada, sino de la gestión. La gente nos votó porque necesitaba respuestas y nosotros no vamos a esperar a que pase la pandemia para dárselas”, advirtió Quiroga.

En este sentido, los anuncios de obra que alcanzan a varios municipios se completan con el resto de las localidades que tienen proyectos en carpeta, lo que habla de “un esquema federal, que no es poca cosa porque cada municipio tiene una realidad diferente”, añadió el vicegobernador, asegurando luego que “veo mucha expectativa y esperanza en el interior de la provincia. Los intendentes están gestionando en un momento complejo, de mucha incertidumbre, pero pensando a futuro”.

En efecto, en los próximos días, Quiroga estará en Puerto Deseado, visitando una planta de procesamiento de residuos de pescado. “Esta era una deuda que teníamos porque anteriormente los desechos debían viajar miles de kilómetros hasta Mar del Plata. O incluso, hemos tenido experiencias no muy gratas con la administración de estos residuos en Caleta Olivia”, explicó.

Futuro

Por otra parte, el titular del Poder Legislativo se refirió a los ejes pos pandemia para Santa Cruz, que tienen que ver con estar “frente al desafío de generar energía. Y hacia ese lugar vamos, en zona norte estamos atentos al avance de la Línea de 132 para motorizar el desarrollo industrial y vimos que la ampliación presupuestaria del estado nacional contempla a la megausina de YCRT y a las represas a través de Enarsa”, contó.

En la agenda prioritaria de Gobierno están además las zonas francas, y la restitución de beneficios que fueron derogados durante el macrismo, entre ellos, los reembolsos por puertos patagónicos y, muy especialmente, la política de subsidios al gas.

“Santa Cruz tiene futuro porque tiene todos los recursos para despegar. Lo que no tenía era un gobierno que continuará apoyándolo, entendiendo que es una provincia que para tener más ingresos debe potenciar sus industrias”, dijo luego el vicegobernador, que pidió transitar este tiempo con “tranquilidad y cumpliendo las normas para evitar contagiarnos”, mientras “la política, o, mejor dicho, el Estado sigue buscando la mejor de las salidas, que como siempre decimos, es en conjunto”, finalizó.