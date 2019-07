Quintela: “No es que el gobernador decida. El PJ no tiene propietario”

El diputado provincial, Ricardo Quintela aseguró que existe “un desconcierto en la población por no haberse concretado el consenso sobre la fórmula de gobernador y vicegobernador. Crece la incertidumbre, porque no hay definiciones. No sabemos si hay internas, y esta falta de certezas, hace que ninguno de los 4 o 5 candidatos realice un renunciamiento histórico.”

Una vez más, el ex intendente ratificó su candidatura a gobernar la provincia y enfatizó que “dicha situación política fue por decisión del Gobernador Sergio Casas, pero aclaró que “no es que él decida los candidatos del peronismo, porque nadie es propietario del Partido Justicialista. Es de todos y se debe consensuar entre todos.”