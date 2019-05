“Quienes no fueron a trabajar están protegidos por el derecho a huelga”

El representante del Sindicado de Empleados y Obreros del Comercio, Oscar Cano, comentó que el acatamiento al paro nacional convocado hoy por la CGT tuvo un dispar acatamiento en el sector, al tiempo que criticó las políticas económicas de la administración de Mauricio Macri. “Desde temprano hicimos relevamientos y hay un acatamiento aproximadamente del 50%. Hay empresas que abrieron y presionaron a los empleados a trabajar, y ya queda en la consciencia de ellos porque con este paro estamos de acuerdo todos, desde la clase obrera a las pequeñas y medianas empresas. La crisis realmente ha sido muy profunda y esto está a la vista porque hay basta con pasar por el microcentro y van a ver todos los negocios cerrados. Eso es una cuestión de ellos porque nosotros, mediante una asamblea que hicimos la semana pasada, -decidimos- el derecho a huelga, así que los compañeros que no fueron a trabajar están protegidos por la ley, y no van a perder el presentismo. Creo que hay algunos empresarios que todavía no entienden que este es un paro contra el Gobierno nacional por la nefasta política económica”, dijo.