¿Quién cuida a los que cuidan?

Ser cuidador no es fácil. Exige asumir responsabilidades y tareas muy pesadas, y nadie puede, biológicamente, cuidar de otra persona las 24 horas del día.

En #Borderperiodismo, la psicóloga y especialista en crianza, Cecilia Alais, explicó que recursos debe tener un cuidador para no ser invadido por el estrés y que su vida no esté inundada por el drama, y remarcó la importancia de no encerrarse en los propios problemas.