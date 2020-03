Quevedo: “El Presidente ha asumido la imagen de padre tradicional”

El sociólogo y director de Flacso, Luis Alberto Quevedo, analizó cómo el Gobierno está ejerciendo la comunicación en el marco de la pandemia de coronavirus y sostuvo que frente a la situación de crisis “el Gobierno en general y Alberto Fernández en particular han tenido muy buen desempeño”. En diálogo con el programa Gente de a pie, consideró: “El Presidente ha hecho todo bien. Ha asumido la imagen de padre tradicional, protector, que cuida a su familia y a su gente. No grita, ordena la vida cotidiana. Me gustó cómo utilizó la cadena nacional y las conferencias de prensa”.

En tanto, señaló que “la gente quiere que el Presidente tome medidas” y opinó que “Alberto todavía no ha tomado decisiones fuertes”. En ese sentido, expresó: “El líder del consenso tiene que asumir el rol del líder de decisiones”.