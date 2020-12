“Queremos un país que no olvide, que busque justicia y busque la verdad”

En el predio de la ex Esma, el presidente Alberto Fernández encabezó la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, donde, además, participó de la entrega de las estatuillas “Azucena Villaflor” por los derechos humanos, en el día en que se cumple el primer aniversario de su Gobierno.

En su discurso, el Presidente dijo que se eligió esta fecha para “premiar a estas mujeres valiosas, en todo sentido”. “Valiosas porque cada una de ellas, en su vida personal, ha debido enfrentar el dolor de perder lo más querido. Valiosas porque, ante semejante dolor, nunca bajaron los brazos, porque siempre lucharon, del mejor modo, pidiendo que los argentinos recordemos y tengamos memoria, que la verdad se conozca, y hacer justicia con los que generaron la mayor tragedia de la Argentina”, señaló.

Fernández recordó que el premio se entregó por primera vez en el último año de gestión de Néstor Kirchner, en 2007, y que luego lo continuó la ex presidenta, “reconociéndole a los luchadores por los derechos humanos el valor que la sociedad argentina le asigna a cada uno de los que ha luchado incansablemente por conocer la verdad y la justicia”.

“Por extraño designio del destino, debe ser que a mi me toca culminar aquello que comenzó Néstor, siguió Cristina y que yo tengo que culminar”, indicó, al tiempo que afirmó: “Lo que debo hacer es que estos premios que tantos argentinos merecen por su lucha incansable por recuperar la memoria, conocer la verdad y reclamar justicia, todos los años nos reúna para homenajearlas”.

En esa línea, el jefe de Estado recordó que durante cinco años -durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri-, esto no se hizo “porque algunos piensan que el reencuentro de los argentinos pasa por olvidar el pasado. Y están los que creemos que no, que el verdadero reencuentro es no olvidar, reclamar la verdad y, simplemente, pedir justicia”.

“Por eso hoy estamos acá, con el mismo discurso de Néstor, aquel día que llegamos a hacernos cargo de la Esma, con el mismo de Cristina, de todos los años de presidenta, y con mi discurso, que es el discurso de ustedes, los que queremos un país que, de una vez por todas, tenga memoria, no olvide, busque justicia y busque la verdad. Si logramos eso, vamos a ser un país mucho mejor. Y no ceder en esas intenciones nos hace la mejor de las sociedades”, concluyó.