“Queremos tener una audiencia pensante”.

Radio Nacional Bahía Blanca, conversó con Bernarda Llorente, presidenta de TELAM en la presentación de ConfiAR. Se trata de una plataforma desarrollada por la agencia estatal de noticias para combatir la información falsa.

“Con el crecimiento de las redes sociales y las nuevas formas de comunicación, a veces se desvirtúan las cosas. Antes si aparecía en la tele era verdad, se le adjudicaba un grado de veracidad. Nuestra apuesta en este momento de crisis es volver a contar en la palabra oficial, en la ciencia, en el que tiene el expertise”, señaló la reconocida periodista.

“Gran parte de las noticias faltas que circulan, son difíciles de detectar ya que el volumen es enorme”, sostuvo. Agregó que la finalidad de la plataforma es “dotar a la gente de las herramientas que necesitan para discriminar por si mismos si la información es falsa, inexacta o no esta chequeada”.

“La mejor forma de defenderse de esto es con una ciudadanía educada que conozca los códigos de la información”.

Destacó, en su charla con la AM560, que hay diferencias entre la información no veraz que circula. “Dentro del universo de las noticias falsas hay algunas consideraciones importantes. Lo que se conoce como fake news tienen una intencionalidad política o económica. Después hay noticias fueras de contexto, parciales, no confirmadas o absolutamente falsas que responden a la inmediatez de los medios, por llenar espacios o tener una primicia. No son malintencionadas, pero el daño es muy grave porque afecta sobre la salud física o psíquica de la población. La OMS lo vio como una gran consecuencia negativa de la pandemia que también enferma”.

Llorente agregó además que ConfiAR es una plataforma interactiva y que se puede conocer a través del siguiente link https://confiar.telam.com.ar/. “Queremos poder tener una audiencia pensante. Es lo mejor que le puede pasar a los argentinos”.

Escuchá la nota completa: