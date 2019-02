Queen y un reinicio con Spread your wings

Mirá lo que te traje -edición 2019- comenzó con una imperdible charla entre Héctor Larrea y Bobby Flores, personalísimas selecciones musicales que desembocan en anécdotas y pensamientos de dos eclécticos amigos musicales.

El 1º sonido lo trae la banda inglesa Queen; luego el cante jondo del andaluz Camarón de la Isla junto a Ana Belén; una canción de 1973 con estilo easy-listening, de y por Willam De Vaughn: Be thankful for what you got; la intérprete y folcklorista peruana Eva Ayllón y El muñeco de la ciudad, un clásico de su país. Hacia el final, el recuerdo al músico argentino Gustavo Cerati.