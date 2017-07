“queda un sabor amargo”, no pudieron destituir al Diputado Nacional Julio De Vido

El ex Senador Nacional Ernesto Sanz señaló por Nacional San Rafael, que “la jornada de la víspera deja un sabor amargo”, ya que no pudieron destituir al Diputado Nacional y ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se salvó de ser excluido de la Cámara de Diputados al imponerse el rechazo a la propuesta del oficialismo de expulsarlo por inhabilidad moral.

Ernesto Sanz, afirmó que lo que se vivió en la cámara baja “marca un fracaso del Poder Judicial” debido a que si la justicia hubiese dictaminado una condena contra el ex funcionario K, no hubiese sido necesaria la votación.

“Lo de ayer marca un fracaso de un poder del Estado y no es el Legislativo, el fracaso del Poder Judicial. El fracaso del que hablo es el de Comodoro Py, la justicia que debe investigar los casos de corrupción. La Cámara de Diputados no tendría que haber llegado a esta instancia de discutir sin una condena. si la justicia de Comodoro Py hubiera hecho lo que correspondía”, indicó Sanz

“El gobierno sabía que tenía probabilidades de perder la votación. Si esto se hubiera tapado, hoy se podría decir que también apañamos la corrupción de De Vido”, afirmó.