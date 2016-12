Qué pasará con la economía a partida la salida de Prat Gay

El economista Pablo Guido, director del Observatorio de ACIPAN, director de la fundación Progreso y Libertad y asesor del bloque del Pro en la Legislatura de Neuquén aseguró que “Prat Gay creía que no debía bajarse el gasto público, que no debía hacer un ajuste para ir reduciendo el déficit fiscal, sino que lo que el tenia en la cabeza era que la economía comenzara a crecer y eso fuera absorbiendo el problema del déficit fiscal”. Del nuevo ministro de Finanzas Nicolás Dujovne, Pablo Guido afirmó que “no estaría tan alineado con la visión del ministro anterior”. Guido agregó que “Dujuvne cree que el problema fiscal debe atacarse a una velocidad más grande, que el gasto público tiene que tener algún tipo de corrección para ir reduciendo el déficit fiscal y no tener una economía tan dependiente de lo que suceda en el mundo”.