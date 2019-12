¿Qué pasa con Bruno Bianchi? Desmienten una oferta de Colón por el central

Los hinchas de Atlético Tucumán se mostraron preocupados por la noticia de un supuesto interés de Colón de Santa Fe por Bruno Bianchi. Aunque, desde la dirigencia del Decano aseguran que no hubo un ofrecimiento por el marcador central. “Lo único que conocemos de Bruno Bianchi es lo que dice su representante porque él habla, les hacen notas. Nosotros, oficialmente, no tenemos ninguna propuesta de Colón. Cuando venga la propuesta la analizaremos entre todos, técnico y dirigentes, qué es lo que nos conviene y qué no. Bianchi es un jugador que conocemos mucho que en los últimos 30 años no sé si hay un jugador que se haya mantenido como él, zaguero central. Hoy son Luchetti y Bianchi. Lo que le convenga al club, lo haremos. Por el momento no hay nada oficial”, comentó Enrique Salvatierra, vicepresidente de Atlético Tucumán.