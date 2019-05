“Que Manzur no use los planes sociales con fines políticos ni electorales”

El coordinador del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la provincia, Isaías Ledesma, visitó los estudios de Radio Nacional y, entre otras cosas, denunció que el gobernador Juan Manzur usa los planes sociales con fines electorales. “La gente necesita más obras en esta provincia, eso es lo que pide. También pide seguridad, porque no puede ser la inseguridad que hay en Tucumán. El 9 de junio los tucumanos tienen una oportunidad histórica de decirle a este Gobierno ‘hasta acá llegaste’. No podemos seguir cómo estamos, no nos conformamos en lo que crees que hiciste -por Manzur-. Necesitamos más gestión, más trabajo, más compromiso, y que los fondos que destine el Gobierno provincial no sea con un criterio electoral ni partidario, que los famosos programas sociales que vienen entregando no sean de criterio político, y que sean con criterio de vulnerabilidad económica, por lo menos”, dijo el funcionario.