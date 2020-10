“Que la democracia sea la voz del pueblo”

El periodista y analista político Gustavo Campana, sub director de Radio Nacional, en contacto con el programa “El aire nuestro”, habló de varios temas, comentó sobre la figura de Néstor Kirchner, del libro que él escribió sobre el ex presidente y expresó: “Radio Nacional está dando señales de vida, porque hace diez meses que estamos trabajando en pandemia y hay muchas cosas esperando y otras se han convertido en realidad rápidamente.

Pese a todo y como mínimo es una señal simbólica de hacia dónde vamos y la respuesta que tuvimos en todo el país de los compañeros, que quizás se fueron de la radio como escuchas en diciembre de 2015, están volviendo y cautivando a quienes nos están descubriendo.

Hay un maltrato en toda miseria planificada como diría Walsh y aquí no hubo errores, creo que el plan era sacar la palabra de los medios públicos, casi para dejar una clientela cautiva en manos del mercado, como se hizo en educación, en salud y vaya uno a saber si había victoria de la derecha en 2015.

Cuál era el destino de todas las radios nacionales hermanas del país profundo, uno imagina una regionalización y un achique muy fuerte, y ni hablar si les habría tocado gobernar en pandemia. Por ahí hubiera sido la excusa perfecta para el cierre de la radio por tiempo indeterminado y después soñar con la privatización, pero en esa historia contra fáctica uno trabaja con el hecho de conocerlos, padecerlos y sentirlo en carne propia lo que significa la condena al silencio y el castigo solamente por no pensar como el gobierno que llega”.

BOLIVIA. “Después de 11 meses, con las elecciones en Bolivia las cosas se ponen de pie de la mano de la voluntad popular. Pero por este dial no se podía decir golpe de estado y desde el gobierno nacional se pretendía reconocer como presidenta de la nación a la dictadura de Añez.

Desde el vamos acá, no se podía decir golpe cívico militar para recordar el 24 de marzo del 76, solo se decía golpe militar porque por ahí los que gobernaban eran los nietos o los hijos de los que habían moldeado la teoría del golpe y fueron los que se quedaron con los mejores dividendos de la matriz económica.

Poner la radio de pie es devolverle al oyente como primera medida su relación con la constitución nacional, volverla a hacer compatible con la democracia, la república, con un mensaje plural y federal y después de cualquier periodo neoliberal, lo obvio parece revolucionario.

Uno entiende que los libros son como una radio de papel donde uno puede extenderse a la medida de las necesidades y no de los tiempos radiales, creyendo firmemente en que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro”.

NÉSTOR. “Así que, una reconstrucción de ese Néstor 2003-2007 y desde ahí linkiar para atrás es un acto de justicia de lo que fue el regreso de la política a nuestras vidas. Un presidente que enfrentó al poder real, porque entendió que solamente terminando con privilegios se puede generar derechos colectivos y de ahí en adelante el sueño de Patria Grande.

El no al ALCA, el pago al fondo, el regreso de la industria nacional, el mercado interno como dinamizador, el circulo virtuoso de nuestra economía a través de la demanda comercial, industrial y laboral, el regreso de las paritarias, muchas cosas para recordar y que sonó a nueva oportunidad de soñar.

Ya que en 2001 era un país en el que no estaba permitido soñar, donde gran parte de la Argentina gritó que se vayan todos y no se podía individualizar a su enemigo, que era el poder real y ciertos sectores de la política no eran más que mucamos de la receta que se habían impuesto.

Un nuevo posgrado de lo que había significado la teoría económica de Martínez de Oz en manos de Cavallo, dos veces encima con Menem y la alianza destinado a crear el out let de la Argentina para liquidarla.

Ese país intoxicado, irrespirable de 24% de argentinos desocupados, 53% de compatriotas debajo la línea de pobreza, una deuda de 180 mil millones de dólares, el aparato productivo destrozado una vez más, es lo que hubo que enderezar y Néstor diciendo ‘no les tengo miedo’. No solo lo sueña sino que lo hace.

En un país un tipo tiene más del 90% de los medios de comunicación en el bolsillo, 300 canales de cable, 80 radios, 70 diarios de manera directa o indirecta, no está en peligro el sistema comunicacional ni el periodismo, lo que está en peligro es el sistema democrático.

Si en nuestro país sucede, no puede suceder en ningún país de la tierra esa posición dominante frente a la palabra, esa posición dominante con relación a papel prensa, después una sociedad terrible de los tres principales diarios de aquella Argentina con la dictadura de Videla y vendérselo a precio vil a su competencia para asfixiarla, entonces el terreno no es el más óptimo ni mucho menos.

Y nosotros andamos hablando por la banquina en los medios de comunicación y es lo que tenemos que hacer a pesar de todo, salir a la cancha todos los días en plano inclinado y la valentía de hacerlo es para nosotros la victoria.

Hay que terminar de entender que la voluntad popular es lo más parecido la voz de Dios y esta América Latina cruzada por tantos golpes militares, padeciendo desde la década del 70. Lo que significa el cambio de la matriz económica de la mano de la muerte, de las desapariciones, el robo de bebes, es imposible regresar a ese Estado y con golpes como en Venezuela en el 2002, a Zelaya en 2009, esa payasada que fue el juicio político a Lugo, golpe a Dilma, a Correa, el lawf are en la Argentina y el golpe de estado en Bolivia.

Entonces hay que poner esa necesidad de que la república esté de pie, que la democracia sea la voz del pueblo y con eso como punto de partida, será un buen arranque.

Las señales que dio Néstor fueron muy fuertes e inéditas absolutamente singulares, que nos atraviesan porque no solo fue simbólico, sino fue realidad y el regreso de Memoria, Verdad y Justicia significó terminar con un cuarto de siglo de impunidad de las leyes de perdón. Por lo tanto no es poca cosa y fue una invitación a ir por ese camino en todos los niveles, políticos, económicos y no solo en las violaciones a los derechos humanos, así que estamos de pie frente a decisiones de ese calibre para enfrentar al poder real.”