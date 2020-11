Qué hace el Estado con las mujeres en riesgo cuando piden ayuda

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2020, se cometieron 227 asesinatos a mujeres en la Argentina, según el Registro Nacional de Femicidios, dado a conocer por el Observatorio Mumala. Dos de cada diez mujeres habían denunciado violencia, y el 80% de estos crímenes ocurrieron en el domicilio de la víctima o en la vivienda que compartía con el agresor. Con testimonios y entrevistas, Mujeres… ¡de acá! reflexiona sobre qué pasa cuando las mujeres denuncian su caso de violencia, llaman a la línea 144 y piden medidas de protección: ¿El Estado realmente protege o son medidas de desprotección?

María Jimena Moro es víctima de la violencia de género y, en comunicación con Valeria Sampedro y Marcela Ojeda, contó su caso: “En 15 años denuncié a mi pareja cuatro veces. Por seguridad propia me sacaron de mi lugar y me llevaron a un pueblo”. “Me pregunto cuándo va a terminar esto. Vivo con miedo y no sé si algún día lo voy a superar. Entreno y aprendí defensa personal”, relató.

Por su parte, la abogada Ileana Arduino, que cuenta con un extenso currículum relacionado a su compromiso en la lucha contra la violencia de género, afirmó: “Uno de los problemas más grandes es que seguimos pensando con el aparato judicial que tiene siglos y que nunca fue pensado gestionar las violencias sexogenéricas”. En ese marco, sostuvo que “la idea de acompañamiento es clave” y señaló que desde el Estado “debería haber una escucha mucho más atenta y una mejor detección de riesgos”.