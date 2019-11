Pymes se sumaron a los reclamos contra presión impositiva

Pequeñas y medianas empresas, nucleadas en el Foro Productivo de la Zona Norte, piden a las autoridades de los estados nacional, provincial y municipal una merma de la denominada presión tributaria. En un comunicado que lleva la firma de las autoridades del Foro, asociación que nuclea a más de 200 medianas y pequeñas empresas de la ciudad de Córdoba, buscan establecer mesa de acuerdo con los gobiernos para sortear la crisis con un plan de mediano y largo plazo, donde quede plasmado que la producción de las empresas es esencial para sostener la economía del país. En diálogo el presidente de la entidad, Luis Esterlizi, destacó que la crisis nacional afecta el consumo y el mercado interno

Comunicado completo

El Foro Productivo de la Zona Norte, asociación que nuclea a más de 200 empresas de la zona norte de la ciudad de Córdoba, asume la responsabilidad que confiere dicha representación para emitir el presente comunicado de prensa:

1.- Ante la exposición de una crisis económica y social que se abate sobre toda la sociedad poniendo de manifiesto una caída en la producción industrial de más de 17 meses y caída en la recaudación provincial desde hace 14 meses, cierre de cientos de pymes, incremento del desempleo, inflación incontrolable, grave caída del poder adquisitivo y profunda recesión, nos resulta muy difícil de entender y comprender el impositivo y tarifario que parecen instrumentar los gobiernos municipal, provincial y nacional y las empresas proveedoras de los servicios públicos.

2.- Es como si viviéramos realidades completamente diferentes ya que muchos empresarios, esencialmente pyme, ante dicha circunstancia suspenden los gastos superfluos, buscan energías alternativas, eficientizan la producción, reducen horas de trabajo, acomodan sueldos y jornales con sus empleados y cuando todo ello no alcanza, recurren a la ingrata tarea de suspender empleados o prescindir de ellos y como medida extrema cerrar su empresa. Y ESTO PARECE QUE NO LO VEN LOS GOBERNANTES. Frente a dicha crisis, ellos no eliminan los gastos superfluos, no reestructuran sus administraciones para hacerlas más eficientes y menos burocráticas, aumentan la plantilla de empleados, no eliminan impuestos distorsivos ni bajan las alícuotas de los mismos, muy por el contrario solo se les ocurre AUMENTAR LOS IMPUESTOS.

3.- Reconocemos que corporaciones monopólicas tienen alternativas que no poseen la mayoría de las pymes quienes sufren el escarnio de políticas impositivas que les impiden con dignidad producir y trabajar. Es por eso que con enorme frustración y desconcierto ante tal situación de extrema gravedad, arbitraremos los medios y pondremos todo el empeño en invitar al conjunto de instituciones empresarias y laborales a formalizar una mesa no solo de rechazo a tales políticas y de mayor ajuste para el pueblo en general, sino que conjuntamente con técnicos y profesionales expertos en la materia propondremos políticas de estado que sirvan para: