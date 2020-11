“Pusieron los intereses personales de su bloque por encima de la ciudadanía”

Este nuevo proyecto ya se sancionó en Diputados y ahora pasa a manos del Senado para su sanción final. La diputada radical Daniela García, junto a Paula Zelaya, Andrés Lombardi y Emiliano Campos (todos UCR) crearon un proyecto donde crearán un espacio comunitario en el club Jorge Newbery de Las Heras, entidad que dejó su historia como fundadora de la Liga Mendocina de Fútbol.

Mario Vadillo diputado por Ciudadanos por Mendoza, adelantó su voto negativo “no por no dotar a la provincia de un club sino que este club no existe, no existen las instalaciones. Lleva cien años y hoy no hay nada”.

“Van a hacer un negocio inmobiliario enorme delante de nuestros ojos, en plena ciudad, en una de las zonas residenciales más caras de Mendoza, en plena avenida Boulogne Sur Mer”.

“Desde la legislatura de la provincia, el bloque de diputados radicales utilizó su mayoría y elevó a la cámara de senadores una ley para que el Club Jorge Newbery ubicado en calle Boulogne Sur Mer del departamento de Las Heras, pueda ser reactivado y utilizado como espacio recreativo cuando debido a las irregularidades que tiene de papeles y personería jurídica, debería ser revocada la donación y volver a su dueño: el estado provincial. O sea, que pusieron los intereses personales de su bloque por encima de los de la ciudadanía. En simples palabras, no priorizaron al estado de la provincia de todos los mendocinos.

Son alrededor de unas 30 personas que integran este grupo y que tienen un solo fin: llevarse de arriba un lugar carísimo sin pagar y hacer unas torres para vender departamentos. Se daría el lugar, donde se encuentra el supuesto club que no existe, se construirían las torres y al lado se harían las canchas para el club, pero… claramente ese espacio será solo para los propietarios que compren los complejos, ¿y la parte social? De eso ,ellos claramente no se encargan destacó Vadillo en el programa “Vamo que venimos”.

