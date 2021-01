Purmamarca realizará la apertura de la temporada turística

El comisionado de Purmamarca, Oscar Tolaba adelantó la actividades turísticas y obras en el programa “El verano nuestro”: “estamos teniendo bastantes visitantes sobre todo de la provincia de Jujuy, pero también ya están llegando del turismo nacional y en ese sentido está reactivándose de a poco el turismo en Purmamarca.

DESCARGAR

Lo que si el día sábado sufrimos algunas tormentas acá en la noche lo cual produjo algunos cortes de ruta, pero por suerte lo que fue la ruta 9 y 52, desde Purmamarca a San Salvador estuvo bien, así que no hubo problemas en ese sentido, pero sí hacia Salinas y hacia Tilcara.

Agradecemos a la gente de Vialidad de la Nación y a Recursos Hídricos que estuvieron desde un primer momento trabajando; también agradecer a la gente de la Policía de la Provincia que estuvieron hasta las dos de la madrugada liberando sobre todo la ruta de piedra, limpiando un poco el camino; Gendarmería colaborando con el tema de parar el tránsito; Recursos Hídricos y Vialidad estuvieron desde el otro día a la mañana trabajando en ruta y digamos las cuencas; lo que si Vialidad de la Provincia no nos prestó mucha colaboración, nosotros estuvimos llamándole.

Estamos esperando ahora para que nos colabore con el tema de las calles internas del pueblo, ya que el municipio no cuenta con maquinaria y necesitamos tener las calles bien para los vecinos, sobre todo para los visitantes.

Nosotros estamos acá en Purmamarca, el día de ayer también personas municipales estuvieron visitando algunas casas afectadas, donde había entrado un poco de agua y en ese sentido estuvimos trabajando todo el día y nosotros estuvimos recorriendo con gente de Recursos Hídricos todas las cuencas de trabajos, para ver que trabajos realizar, porque seguramente estas son las primeras lluvias y hay que seguir trabajando para que no suframos problemas en las viviendas. Nosotros en este sentido siempre mantenemos reuniones con la gente de la policía, las comunidades también tienen sus planes de contingencia porque en la quebrada siempre llueve y es bastante complicado por el tema de los cerros y en ese sentido cuando llueve poco también se nos complica, por eso es que ya mas o menos saben a donde tienen que ir, cuales son los planes de contingencia si es que llueve mucho y también nosotros ya estamos preparando el municipio para saber qué lugares cortar y a donde desviar el tránsito y demás. Pero gracias a Dios trabajamos bien y rápido con la gente de vialidad y esto no dura más del mediodía digamos, el corte en la mañana y en la noche no se podía trabajar por el tema de que seguía lloviendo.

Estamos trabajando en lo que es el mirador del cerro, que es el mirador por excelencia del pueblo, que está ubicado a la base del cerro de los siete colores, en ese sentido estamos trabajando para poner de seguridad, rampas de acceso para que les dé más seguridad a todos nuestros visitantes. Como destino turístico tenemos que evitar todos los accidentes posibles y estamos trabajando con el Ministerio de Turismo de la Nación, que el ministro Matías Lamas nos dio un proyecto ahí para el programa que se llama ´50 Destinos´ y con suerte estaremos inaugurando con su presencia. Fuimos a Buenos Aires, le invitamos a la inauguración, así que capaz que si terminamos hasta fines de enero él podría visitarnos e inaugurarlo en conjunto.

Visitamos muchos ministerios, tenemos la Argentina Hace que ya está por salir, tenemos lo que es Municipios de Pie, con el interior también tenemos algunos otros proyectos más chicos que también ya estamos trabajando, el Patio de Turismo Turística y bueno enfocado este año que tiene que ser bastante productivo lo que fue la pandemia y la gestión también nos complicó mucho lo que es el trabajo técnico. Estaba trabajando en casa desde Buenos Aires y se nos complicaba mucho, ahora estamos un poco más activo y estuvimos visitando, creo, ya vamos a empezar a ejecutar obras a mediados de marzo más o menos lo que sería el adoquinado de la avenida San Martin y es un proyecto bastante importante, porque es la avenida principal del pueblo de Purmamarca. De hecho el día de ayer a la mañana se vio habilitado media calzada para poder despejar un poco el tránsito que estaba un poco congestionado, después siguieron un trabajo y en horas de la tarde ya se habilitaron toda la ruta.

Están todos invitados a la apertura de la turística que seguramente vamos a tener este fin de semana, esta semana estamos recorriendo todo lo que es la zona de Puna y Quebrada con algunos reyes magos que tenemos para los chicos en la jurisdicción de Purmamarca, bueno por el tema de la pandemia no lo vamos a poder hacer como en años anteriores, pero vamos a ver cómo llegar a la casita de nuestros chicos. Mañana también tenemos el lanzamiento de lo que es el Operativo de Seguridad de la Quebrada, viene el Ministro de Seguridad de la Provincia con varios funcionarios para reforzar lo que es la seguridad por el tema de turismo acá en la Quebrada. Tenemos bastantes cosas para esperarlos acá en Purmamarca así que pueden visitar.

Estamos haciendo la apertura temporada el día sábado si es que el clima está lindo, sino sería el domingo pero por ahora sería el día sábado y después ya estamos viendo también lo que va a ser el festival del queso de cabra, también va a ser en un lugar abierto y no solamente va a haber eventos en vivo acá en lo que es la plaza, estamos organizando con conjuntos en los talleres libres, así que va a haber bastantes cosas, aparte lo que es la gastronomía y los paisajes de Purmamarca que los están esperando.”