Puerto Williams suma cuatro nuevos exámenes pendientes de resultados

Comunicado de la Seremi de Salud de Magallanes y la Antártica Chilena.

La SEREMI de Salud, Mariela Rojas sostuvo en su informe diario que estamos frente a un tercer brote, el cual durante las últimas tres semanas, de acuerdo al a la fecha de inicio de síntomas, ha llegado a tener una mayor magnitud con promedio de casos diarios y semanales superiores a los brotes que sufrió la región entre marzo y mayo pasado.

Explicó que de acuerdo a fecha de inicio de síntomas, son 15, 23 y 32 casos promedio diarios, versus los 22, 23 y 21 del primer periodo. No obstante, se mantiene una evolución con menor agresividad viral, visualizada con indicadores de letalidad y gravedad por debajo de los que se observaron en el primer brote. La diferencia, es que en este tercer brote y en especial en los últimos días, se ha presentado la enfermedad en un porcentaje superior al 40% en casos asintomáticos.

Sumado a esto, la semana epidemiológica número 32 que acaba de concluir, se consolidó como la de mayor número de casos según día de inicio de síntomas, alcanzando un total de 29 casos promedio diarios, versus los 23 casos promedio diarios que presentó la semana epidemiológica número 15 de inicios de abril.

Búsqueda Activa

La SEREMI argumentó que frente a esta pandemia, la búsqueda activa de casos a través de testeos en diversos ámbitos productivos, la entrevista epidemiológica a los casos positivos y sus contactos estrechos y su aislamiento dentro de las primeras 48 horas, son junto a la responsabilidad social, las principales acciones que se desarrollan para la contención del COVID-19

Para la titular regional de salud, si no existe un comportamiento ciudadano que se demuestre en el cumplimiento de las medidas sanitarias, siempre existirá la posibilidad que alguien con alta movilidad y circulación social pueda contagiar a otros. De hecho, acotó, a lo menos cuatro personas esta semana han sido sumariadas por quebrantar su cuarentena o por no seguir las instrucciones de salud. En este sentido reiteró que una persona que presenta síntomas y acude a efectuarse un examen PCR, queda inmediatamente como caso sospechoso, por lo tanto, mientras espera su resultado no puede salir de su residencia o ser visitado por otros, y debe mantenerse aislada hasta tener su resultado.

No obstante, mencionó, que es distinto en el caso de los operativos de búsqueda activa de COVID-19 en personas sin síntomas, desarrollados por el sector salud en diversas instituciones y empresas. Estas personas pueden seguir con sus actividades y entran en aislamiento de inmediato en caso de resultar positivo su examen.

Enfatizó que un contacto estrecho debe finalizar su periodo de cuarentena, independiente que se haya realizado en este tiempo una PCR y esta resultase negativa. Este contacto no puede interrumpir unilateralmente esta cuarentena. El aislamiento de 14 días puede resultar difícil para muchas personas, pero es fundamental para romper la cadena de contagio y contener la propagación del virus.

En otro punto, destacó la reunión sostenida con representantes de los salmoneros y el municipio, coordinación que “nos permitirá programar el testeo de los trabajadores de las distintas plantas con apoyo de las mutuales. Esto resulta fundamental por la gran cantidad de personas que laboran en este ámbito y para también seguir respondiendo adecuadamente a las demandas que puedan surgir en otros ámbitos producto de otros posibles brotes”, comentó.

La labor realizada de búsqueda activa responde al intenso trabajo realizado por los equipos del Servicio de Salud Magallanes y Atención Primaria, además de los laboratorios que asumen la tarea de los análisis de las diversas muestras recepcionadas de los establecimientos de salud a lo largo de la región. De hecho, manifestó Mariela Rojas, del 1 hasta el 10 de agosto se han efectuado 3.821 análisis de PCR, destacando a Magallanes como una de las regiones con mayor cantidad de análisis desde que empezó esta Pandemia.

En cuanto, al brote que afecta a tres empresas de Punta Arenas de un holding de pesqueras, señaló que de un total de 501 trabajadores de estas plantas, a la fecha se registran 35 casos positivos, 21 exámenes negativos y 44 se encuentran pendiente de resultado. A su vez, entre lunes y martes se están realizando otras muestras de PCR a domicilio.

Se mantiene la situación de la Provincia de Tierra del Fuego, con 7 casos positivos, de los cuales 5 tienen residencia en Porvenir y 2 en Primavera, que se refiere a las dos personas positivas que trabajan en estancias situadas en esta última comuna. Hay 32 contactos estrechos. Todos cumpliendo su aislamiento y cuarentena respectiva. Se trata de una investigación en curso, por lo que iremos informando el avance de esta.

Además, se ha tomado conocimiento de un caso positivo relacionado con un Eleam privado de Punta Arenas, el cual es atendido por personal técnico (3) y por la familia propietaria del recinto. Este hogar cuenta con 5 adultos mayores residentes. Dicho caso corresponde a uno de los familiares y como medida adoptada se tomó la PCR a todas las personas relacionadas con el recinto, tanto adultos mayores como personal y dueños. La investigación se encuentra en curso

La SEREMI recalcó que la búsqueda activa nos permite adelantarnos a posibles brotes y a detectar casos asintomáticos, los cuales representan un riesgo para otros en esta fase comunitaria, quienes sí podrían desarrollar la enfermedad con síntomas.

Casos Reportados

En cuanto a los casos reportados para este martes y de acuerdo al sistema EPIVIGILA del Ministerio de Salud, la Autoridad informó 36 casos nuevos de coronavirus: 29 de Punta Arenas, 5 de Porvenir y 2 de Primavera (casos correspondientes a la estancia que se mencionó ayer, que quedaron registrados en esa localidad). Se trata de 21 casos sintomáticos y 15 asintomáticos. La SEREMI aclaró por hora de corte de ingreso de datos, hoy aparecieron en el sistema los 7 casos de Tierra del Fuego que se informaron ayer.

Magallanes registra 2.109 casos en total de coronavirus, siendo la tasa acumulada de casos a nivel regional es de 1.182 por 100.000 habitantes. Destacando, la resolución local, a la fecha se han realizado 22.992 PCR y la positividad se encuentra por debajo de los dos dígitos con un 9,17%. En la red hospitalaria de Magallanes se mantienen internados 18 pacientes positivos a coronavirus, 13 en aislamiento y 5 en la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del Hospital Clínico, ninguno de ellos con soporte respiratorio.

Los pacientes con diagnóstico positivo a COVID-19 corresponden al 11,46% del total de hospitalizados en la región. La letalidad es de un 1,42%. 12.491 fiscalizaciones y 116 sumarios en total es el resultado a la fecha de la fiscalización del cumplimiento de cuarentenas en domicilio, de casos positivos a coronavirus como de contactos estrechos.

44 personas están haciendo uso de residencias sanitarias y se encuentran disponibles en este momento 56 habitaciones a nivel regional, 34 de las cuales corresponden a Punta Arenas. Dudas y consultas acerca de estos dispositivos sanitarios, pueden realizarse al callcenter 800 726 666. Magallanes tiene 309 casos activos y 1.771 recuperados, de acuerdo a plataforma MINSAL.

– Con esto, la capital provincial totaliza 36 muestras PCR a la espera de resultados. Aún se mantiene sin casos activos de Covid-19.

– Por otro lado, Salud informó que el tercer brote de coronavirus en la región, se comporta con mayor cantidad de casos asintomáticos y de promedio de casos diarios.