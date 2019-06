Pruebas Aprender: ¿los resultados deben ser públicos?

Un abogado se presentó ante la Agencia de Acceso a la Información Pública para conocer los resultados de las Pruebas Aprender realizada en 1.000 escuelas.

Luego de que el organismo diera lugar al pedido, el Ministerio de Educación de la Nación dijo que es imposible y apeló al artículo 97 de la Ley Nacional de Educación. Esta situación generó un debate que llegó al seno del Gobierno Nacional: los resultados de esta evaluación, ¿pertenecen al mundo de la información pública?

“Hay que respetar la ley. El artículo 97 dice explícitamente que no hay que darlos a conocer. No es una restricción a la circulación de la información, porque las escuelas si conocen los resultados de la evaluación”, explica la ex ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Roxana Perazza.

La especialista en educación está en contra de dar a conocer los resultados porque genera competencia entre las escuelas, y asegura que esto no ayuda a mejorar su rendimiento. “Tenemos la experiencia chilena. Cada tanto, recurre al ranking, y está comprobado que no sirve para las escuelas. La competencia entre las escuelas no mejora su desempeño”, afirma.

“Desde el punto de vista de la política educativa, lo que se busca es entender porque algunas escuelas llegan a determinados resultados y, una vez que se entiende por qué, se espera que no la escuela, sino los gobiernos, hagan algo, mejoren las condiciones, apuntalen a esas escuelas en función de alcanzar mejores resultados”, agrega.

Del otro lado, la diputada nacional, Karina Banfi, asegura que para tener una educación de calidad “tenemos que poner toda la información sobre la mesa”.

“Durante muchos años, hubo una cultura fijada en el secretismo y la opacidad, y en esta cosa de manipular la información o resguardar determinada infomarción a partir de determinados prejuicios como la estigmatización o el miedo a qué se puede hacer con esa información”, dijo, y agregó: “Hay una concepción cultural, principalmente en el sector gremial y docente, que considera que esta información puede afectar su trabajo. No me queda muy claro, porque los argumentos son bastante falaces”.

Desde el punto de vista técnico, la socióloga y especialista en técnicas de medición de indicadores sociales y demográficos, Nancy Montes, dijo que el debate “retoma una vieja discusión” y aseguró que “ningún indicador en solitario puede dar cuenta de una realidad compleja”.