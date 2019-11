Pruebas Aprender: entre el acceso a la información y la no discriminación

La semana pasada, la Cámara Federal de Salta le solicitó al Ministerio de Educación hacer públicos los resultados de las evaluaciones aprender del período 2016/2017. Desde la cartera apelaron el fallo porque va en contra de la ley.

Sin embargo, el dictamen abrió el debate. ¿Deben ser públicos los datos de las evaluaciones o deben permanecer confidenciales?

Mariano Narodowski, especialista e investigador del Área de Educación de la Escuela de Gobierno Universidad Torcuato Di Tella, que presentó el informe “Rankear o no rankear escuelas, ¿esa es la cuestión?”, afirmó que el tema “debe resolverlo la política educativa y no los tribunales”, y consideró que se debe buscar “una solución superadora, que compense el derecho a la información y la no discriminación”.

La educación como inclusión y herramienta para la reinserción social

En el segundo bloque, Bien aprendidos comparte la historia de dos docentes que trabajan en contextos diferentes pero con un mismo fin: Jonathan Arguello, ex presidiario que hoy es docente del plan “Fines” en la cárcel, y Gonzalo de Lorenzo, profesor y fundador de “Amigos en movimiento”, un espacio que trabaja con chicos con autismo a partir del deporte.