Protestas en Teherán luego de que Irán admitiera haber derribado el avión ucraniano

Miles de personas se manifestaron en Teherán luego de que el Gobierno de Irán admitiera haber derribado “por error” un avión comercial con 176 personas a bordo. Las marchas fueron reprimidas y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apoyó al pueblo iraní y le exigió al ejecutivo islámico que se cumplan los controles de derechos humanos.

“El gobierno de Irán debe permitir que los grupos de derechos humanos supervisen e informen los hechos desde el terreno sobre las protestas en curso del pueblo iraní. No puede haber otra masacre de manifestantes pacíficos, ni un cierre de internet. El mundo esta mirando”, expresó Trump, a través de su cuenta de twitter.

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de enero de 2020