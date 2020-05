Proponen un sistema de rotación para evitar contagios en el personal médico

El defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, se refirió a la situación de los hospitales porteños y propuso un sistema de rotación en los centros de salud para evitar contagios masivos en el personal médico, ante la pandemia del coronavirus.

En diálogo con la Radio Pública, el ex legislador dijo que la situación en los hospitales de la Ciudad es dispar y señaló que se está buscando que el reparto interno de los insumos de seguridad sea “uniforme”.

“En algunos hospitales las cosas llegan bien y se reparten bien internamente en el hospital. En otros lugares, a veces hay retrasos, que tendrán que ver con los proveedores o con la forma de abastecimiento, y eso complica el funcionamiento del hospital”, indicó.

“En cada hospital se está buscando que todo sea de la misma forma, es decir, que el reparto interno sea uniforme, porque realmente se necesita un criterio único para que el camillero tenga lo que le corresponde, que es el que recibe al paciente sospechoso de Covid-19, que la enfermera, que lo recibe inmediatamente después del camillero, también esté equipado con la ropa de bioseguridad, y por último el personal profesional”, agregó Amor.

En tanto, ante la crisis sanitaria que provocó el coronavirus, el funcionario propuso un sistema de rotación de los empleados de los hospitales para evitar contagios entre el personal médico. “Esta es una etapa de plena atención y protección de las personas que están trabajando. Incluso, creo que sería importante pensar en un sistema de división de personal porque, si el hospital no tiene tanta actividad, sería bueno que hoy, que a lo mejor no es tan necesario, trabaje la mitad del sector, para que si se produce un contagio, no se contagie todo el sector, sino una parte”, explicó.

En este sentido, Amor remarcó la necesidad de proteger y reforzar el sistema sanitario, sobre todo en este momento, donde todavía la Argentina no ha llegado al pico de contagios.