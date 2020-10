Proponen a los transportes escolares como una alternativa al paro

La posibilidad de que transportistas escolares puedan trasladar a pasajeros como una alternativa al parto de colectivos que ya lleva 19 días en la provincia, alertó al sector que se vio afectado este 2020, ya que por la pandemia no hubo clases este año, por lo que de concretarse la iniciativa habría un poco de alivio para los trabajadores. “Todavía no hemos tenido reuniones con el Intendente y el Secretario de la Municipalidad. Sabemos del decreto que promulgó pidiendo a los transportes escolares como medida alternativa para solucionar el problema del transporte de pasajeros. No sabemos cuál es el alcance, por lo que estamos esperando una invitación oficial. De todas maneras, existe la voluntad en los miembros de la Asociación de colaborar con esto, fundamentalmente por la necesidad laboral que tenemos, ya que nosotros desde diciembre del año pasado estamos sin actividad. Los protocolos para el traslado de pasajeros es el mismo en todos lados. Esto depende el COE y ellos definirán qué es conveniente y qué no de acuerdo a la capacidad de las unidades”, comentó Guillermo Totongi, titular de la Cámara de Transportistas Escolares.

