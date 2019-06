En dialogo con la Diputada Nacional , Gabriela Burgos , brindó detalles sobre un proyecto de Ley para modificar las PASO en distritos sin internas,que propone suspender las PASO cuando existan listas únicas. Pero a la vez aclara de que hay otros proyectos presentados que van en esa linea y las diferencias que tienen . Lo que con mi equipo hemos advertido que algunos de los requisitos que forman parte de la estructura que dio nacimiento a las PASO , ejemplo la cantidad de precandidatos dentro de una misma fuerza política, donde se dirime de acuerdo quienes han sido mas votados para tener la oportunidad de seguir en camino a las definitivas, pero vemos que en algunas categorías eso no se da por que ya esta preestablecida la lista donde no hay competencia entre candidatos de una misma lista, es en esos casos lo que propone el proyecto de ley , donde no hay una contienda de candidatos por ocupar de forma definitiva la misma lista las PASO se suspenda.

No planteamos una suspensión de las PASO que ya estamos transitando , teniendo en cuenta que el proceso ya comenzó en el mes de Abril , el proceso eleccionario ya cumplió con varios pasos que se fueron ejecutando , este proyecto es pensado para el año 2021 que seria las próximas elecciones intermedias.