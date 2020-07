Propietarios de salones reclaman habilitación para volver a trabajar

La Cámara de Salones de Fiestas y Afines, en conjunto con personal que trabaja en casas de juego y transportistas, protagonizó hoy una ruidosa protesta en plaza Independencia para que permitan la habilitación para volver a trabajar porque la situación ya se hizo insostenible. “Esta protesta es para hacernos ver porque hemos agotado todas las instancias: jurídico, el marco político administrativo y burocrático. Esta ya es una situación insostenible. Presentamos un protocolo totalmente diferente a otro con la trazabilidad, para saber de todos los que ingresan a los eventos y poder tener los datos en caso de que ocurra algo. Tomamos la temperatura, tenemos los desinfectantes y el mozo va a trabajar con su atuendo. En el rubro infantil, hoy por hoy no hay una necesidad de no trabajar. En un bar en el que hay juegos infantiles, vemos que hay 20 o 30 niños jugando. ¿Por qué no un salón de fiestas infantil, que en este caso dura tres horas? Apoyamos a todos los afines: decoradores, fotógrafos, DJ, técnica, vestidos de novia, de cumpleaños de quince. Esto es insostenible”, dijo Marcelo Martínez, representante de propietarios de salones infantiles.

