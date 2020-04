Programme spécial en Français pour RAE, l’Argentine vers le monde.

Nous partageons un peu d’information sur la pandémie du COVID-19, notamment sur les mesures du gouvernement pour combattre les fake news qui prolifèrent et infectent notre quotidien. Et aussi de la musique : la chanson « Como la cigarra » de Maria Elena Walsh interprétée par plusieurs artistes populaires argentins ; et la rubrique « La francophonie en musique » avec le canadien Garou.