Made in casa

Made in casa RAE L'ARGENTINE VERS LE MONDE

Programme spécial en Français pour RAE, l’Argentine vers le monde.

Nous partageons un peu d’information sur la pandémie du COVID-19, notamment sur les mesures du gouvernement pour combattre les fake news qui prolifèrent et infectent notre quotidien. Et aussi de la musique : la chanson « Como la cigarra » de Maria Elena Walsh interprétée par plusieurs artistes populaires argentins ; et la rubrique « La francophonie en musique » avec le canadien Garou.