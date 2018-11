Programación Viernes 9 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Dizzy Gillespie, Sonny Rollins y Sonny Stitt

I know that you know

On the sunny side of the street

Oz Noy

Twisted blues

Anna Christoffersson y Steve Dobrogosz

Let me in

Tomorrow

Higher

Richard Strauss

Concierto para corno y orquesta Nº2 en mi bemol mayor

Hermann Baumann, corno

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Vincenzo Bellini

Sinfonía de Montescos y Capuletos

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Carl Stamitz

Sinfonía en Fa mayor, op.24, Nº3

London Mozart Players / Matthias Bamert

Josef Suk

Impresiones de Verano, op.22b

Margaret Fingerhut, piano

Arthur Sullivan

Suite del ballet Pineapple Poll

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

08.00

Nicolo Paganini

Maestosa sonata sentimentale, para violín y orquesta

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Franz Schubert

Nocturno para piano, violín y chelo en Mi bemol mayor, op.póstumo 148, D.897

Trío Bekova

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

09.00

Ottorino Respighi

Seis piezas para niños

Héctor Moreno y Norberto Capelli, piano a cuatro manos

Richard Wagner

“Sueños”, de las canciones sobre poemas de Matilde Wesendonk. Arreglo para violín y orquesta

Orquesta de cámara Northern Sinfonia / Richard Hickox

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera “Don Carlos”

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

Alban Berg

Cuatro piezas para clarinete y piano, op.5

Sabine Meyer, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

Georg Muffat

Concerto grosso Nº7 en Mi mayor, “Deliciae Regum”

Orquesta “Musica Aeterna” de Bratislava / Peter Zajícek

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para cuerdas en Do mayor, K.515

Zukerman Chamber Players:

Pinchas Zukerman y Jessica Linnebach, violines

Jethro Marks y Ashan Pillai, violas

Amanda Forsyth, chelo

Ermanno Wolf-Ferrari

Seis bagatellas para piano, op.póstumo

Horst Göbel, piano

11.00

La gran aldea (Rusia)

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Alexandre Dossin, piano

Nicolai Moskowsky

Sinfonietta en si menor, op.32, Nº2

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Vladimir Verbitzky

Piotr Ilich Chaikovsky

“Tu silencio es incomprensible”, de la ópera iolanta

Anna Netrebko, soprano

Rolando Villazón, tenor

Staatskapelle de Dresde / Nicola Luisotti

12.00

Clásicos a la carta

Arnold Schoenberg

Primer movimiento del Cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.7

Cuarteto Siotima

Antonín Dvořák

Último movimiento de la Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, “Del Nuevo Mundo”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº20 en re menor, K.466

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

13.00

La música del fauno

Louis Spohr

Quinteto para cuerdas en Sol mayor, op.33, Nº2, “Gran quinteto”

L’Archibudelli

Smithsonian Chamber Players

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº4

Leslie Howard, piano

Frank Martin

Balada para saxo y orquesta

Theodore Kerkezos, saxo

Orquesta Filarmónica de Londres / Roberto Minczuk

14.00

Frederick Delius

Canciones del adiós

Coro y Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Johann David Heinichen (1683-1729)

Concerto grosso en Sol mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Jean Hubeau, piano

Raymond Galois-Montbrun, violín

André Navarra, chelo

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Gian Francesco Malipiero (1882-1973)

La Cimarosiana (1921)

Orquesta de la Suiza Italiana / Christian Benda

Roque Cordero (1917-2008)

Sonatina rítmica (1943)

Beatriz Balzi, piano

Ketil Hvoslef

Octeto para flautas (1978)

Ørnulf Gulbransen, Andrew Cunningham, Sissel Dorum, Lotte Havnevik, Karin Heisto, Hanne Seim, Finn Henry Olsen y Anne Toril Ekholm Kirk, flauta

Dai Fujikura

Bosque secreto (2008)

Orquesta de Cámara de Los Ángeles / Karina Canellakis

Grabado en vivo en el Royce Hall de la Universidad de Los Ángeles el 22 de abril de 2018

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Alicia Terzián

Off the Edge, para barítono, coro y orquesta

Víctor Torres, barítono

Coro Nacional de Jóvenes

Orquesta Sinfónica Nacional / Vladimir Lande



Aram Khachaturian

Concierto para violín y orquesta en re menor

Pavel Milyukov, violín

Orquesta Sinfónica Nacional / Vladimir Lande

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº7 en do sostenido menor, opus 131

Orquesta Sinfónica Nacional / Vladimir Lande

21.40

Música Nocturna

Antonín Dvořák

Trío con piano Nº4 en Mi mayor, op.90, “Dumky”

Trío de Oslo

Thomas Arne

Obertura Nº4 en Fa menor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Claude Debussy

Pour le piano

Tamás Vásáry, piano

Robert Schumann

Poemas de la reina María Estuardo, op.135

Nathalie Stutzmann, contralto

Michel Dalberto, piano

Georg Muffat

Concerto grosso Nº9 en do menor, “Propitia Sydera”

Musica Aeterna Bratislava / Peter Zajícek

23:00

Industria Nacional

Enrique Albano (1910-1992)

Quinteto para piano y cuerdas en si bemol menor (1973)

Karin Olivieri, piano

Cuarteto Austral Argentina

Gerardo Gandini (1936-2013)

Canciones tristes, para mezzosoprano, coro de niños y orquesta (2003)

Susana Moncayo, mezzosoprano

Coro de Niños del Teatro Colón

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Gerardo Gandini

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 13 de noviembre de año 2003

Johann Mattheson

Sonata para flauta, violín y continuo N°1 en Re mayor, de la colección Sonatas para el virtuoso hábil

Diana Baroni, flauta travesera barroca

Pablo Valetti, violín

Peter Skalka, chelo

Dirk Böner, clave

Luis Gianneo

Pericón (1948)

Orquesta Sinfónica Nacional / Yoichiro Omachi

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 8 de julio de 1981