Programación Viernes 8 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Ramsey Lewis

Dark eyes

We blue it

Billy boy

Pachacuti

Las muñecas difíciles

El delirio de R

Lynn Barber

When your lover has gone

Crazy he calls me

———-

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Do mayor, “con violín obligado”

Orquesta de Cámara Sueca / Petter Sundkvist

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Carl Maria von Weber

Invitación a la danza, op.65 (orquestación de Hector Berlioz)

The Hanover Band / Roy Goodman

Scott Joplin

Solace, Pine apple rag y Weeping willow

Joshua Rifkin, piano

Johann Baptist Krumpholtz

Concierto para arpa y orquesta Nº6

Lily Laskine, arpa

Orquesta de Cámara Jean Francois Paillard / Jean Francois Paillard

Johann Strauss

Sonidos del Loreley y el Rin, vals op.154

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

08.00



Dmitri Shostakovich

Dos Preludios y fugas para piano, op.87: Nº13 en fa sostenido menor y Nº14 en mi bemol menor

Tatiana Nikolayeva, piano

Hans Pfitzner

Dúo para violín, chelo y orquesta, op.43

Saschko Garvrilov, violín

Julius Berger, chelo

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

Adolphe Adam

Suite del acto I del ballet Giselle

Orquesta del Teatro Bolshoi / Algis Dschuraitis

09.00



Compartimos el concierto que ofrecieron el viernes pasado en el auditorio de Radio Nacional, el barítono Victor Torres, la flautista Eugenia Montalto, Agustina Meroño en viola da gamba y Jorge Lavista en órgano, en el octavo concierto de una nueva temporada del ciclo Los Conciertos de la 96.7

10.10

Robert Schumann

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, “Renana”

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Emmanuel Chabrier

Capricho para piano

Annie D’arco, piano

11.00

La gran aldea (Irlanda)

Charles Villiers Stanford

Cuarteto para cuerdas N°8 en mi menor, op.167

Cuarteto Dante

John Field

Concierto para piano y orquesta N°7 en do menor

Míceál O’ Rourke, piano

London Mozart Players / Matthias Bamert

12.00

Clásicos a la carta

Giacomo Puccini

Selección de arias

Marcelo Álvarez, tenor

Staatskapelle Dresden / Marcello Viotti

Mijaíl Glinka

Gran sexteto para piano, cuarteto y contrabajo

Ensamble Capricorn

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº2 en Fa mayor, BWV 1047

English Chamber Orchestra / Raymond Leppard

13.00

La música del fauno

Carl Reinecke

Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter

Arnold Bax

Trío para piano, violín y clarinete

Benjamin Frith, piano

Lucy Gould, violín

Robert Plane, clarinete

Friedrich Kuhlau

Sonatina para piano en La mayor, op.60, Nº2

Erik Fessel, piano

14.00

Karol Szymanowski

Sinfonía Nº4, para piano y orquesta, op.60

Piotr Paleczny, piano

Orquesta Filarmonía de Varsovia / Kazimierz Kord

Domenico Scarlatti

Piangete, occhi dolenti, cantata de cámara para soprano, dos violines y bajo continuo

Patrizia Ciofi, soprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

Ignaz Moscheles

Sonata concertante para flauta y piano en Sol mayor, op.79

Kazunori Seo, flauta

Makoto Ueno, piano

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Ruth Crawford Seeger (1901-1953)

Cambios caleidoscópicos sobre un tema original

Jenny Lin, piano

Bruno Maderna (1920-1973)

Il Giardino Religioso

Orquesta de Cámara de la Radio de Holanda / Hans Zedner

Héctor Tosar

La gran flauta (1988)

Héctor Tosar, sintetizador

Isang Yun (1917-1995)

Distanzen para quinteto de vientos y quinteto de cuerdas

Ensamble Schönberg/ Reinbert de Leew

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Con la dirección de Vladimir Lande, la Sinfónica interpretará la Sinfonía Nº6, “Patética”, de Chaikovsky. Luego, junto a Pavel Mylukov como solista, será el turno del Concierto para violín y orquesta Nº2 de Sergei Prokofiev.

21.40

Música Nocturna

Benjamin Britten

El hijo pródigo

Robert Tear, tenor

Bryan Drake, barítono

John Shirley-Quirk, bajo-barítono

Peter Pears, tenor Coro y ensamble instrumental, dirigidos por Benjamin Britten y Viola Tunnard

Grabado en la Iglesia de Orford, en mayo de 1969

Domenico Cimarosa

Sonata para teclado en Si bemol mayor

Victor Sangiorgio, piano

23.00

Industria Nacional

Eduardo Lagos

Pequeña suite criolla

Jorge de la Vega, flauta

Eduardo Lagos, piano

Dante Grela (1941)

Cantos de otoño, para conjunto de cámara

Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Carlos Cuesta

François Couperin

Courante y L’engageant

Johann Philipp Kirnberger

Cuatro pequeñas piezas

Pedro Sáenz, clave

Béla Bartók

Danzas rumanas

Camerata Bellisomi / Marta Ruiz

Grabado en vivo en el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, el 23 de agosto del año 2008