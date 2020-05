Programación Viernes 8 de Mayo

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

La trasnoche de La 96.7

Claude Debussy

Cuarteto para cuerdas en sol menor, Op.10

Cuarteto Borodin

Edvard Grieg

Piezas Líricas, libro 1º op.12

Eva Knardahl, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.35, Nº3, G.511

Cantilena / Adrian Shepherd

Georges Enescu

Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14

Nicolae Alexandru, Mihai Teodorescu, flautas

Pavel Tornea, oboe

Constantin Ungureanu y Constantin Cernaianu, clarinetes

Constantin Illiuta, oboe

Emil Biclea y Gheorghe Popa, fagotes

Ion Badanoiu y Paul Staicu, cornos

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5

Dominique D’Arco, Raymond D’Arco, violines

Enrique Granados

“Oriental”. Danza española para piano, op.5, Nº2 (arr. para 2 guitarras de A. Lagoya)

Ida Presti y Alexandre Lagoya, dúo de guitarras

Gustav Mahler

Canciones del caminante

Kirsten Flagstad, soprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Sir Adrian Boult

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Igor Oistrakh, violín

Natalia Zertsalova, piano

Johann Sebastian Bach

Ultimo número de El arte de la fuga BWV 1080

Orquesta de Cámara Ferenc Franz Liszt de Budapest / Janos Rolla

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe, chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Claudio Arrau, piano

Jacques Offenbach

Obertura de Orfeo en los infiernos

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ástor Piazzolla

Tango suite

Marcela Sfriso y Walter Ujaldón, guitarras

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº3 en Re mayor, op.29, “Polaca”

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº2 en mi menor, op.108

Krysia Osostowicz, violín

Susan Tomes, piano

Fanny Mendelssohn

Cinco canciones, op.10

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Joseph Haydn

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VII A

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

Enrique Granados

El amor y la muerte y Epílogo, de la suite Goyescas, op.11

Alicia de Larrocha, piano

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

07.00

Y la mañana va

George Gershwin

Obertura Cubana

Orquesta Sinfónica de Dallas / Eduardo Mata

Henryk Wieniawsky

Polonesa brillante Nº1 y Variaciones sobre un tema original, op.15

Vadim Repin, violín

Alexander Markovich, piano

Josquin Desprez (compositor francoflamenco, nacido hacia 1450, fallecido 1521)

Miserere mei Deus, motete a 5 voces

La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

Ferruccio Busoni

De la juventud

Geoffrey Douglas Madge, piano

Frederic Delius

Bocetos del país del Norte

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Franz Berwald

Obertura de la ópera “La reina de Golconda”

Orquesta Sinfónica de Gävle / Petri Sakari

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor, op.105

Martin Jones, piano

Joseph Haydn

Concierto para corno y orquesta Nº1 en Re mayor

Hermann Baumann, corno

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

Bohuslav Martinú

Cuarteto para cuerdas Nº2

Cuarteto Martinú

Gerald Finzi

Preludio para orquesta de cuerdas

Orquesta de cuerdas de Inglaterra / William Boughton

Johann Stamitz

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda / Donald Armstrong

Agathe Backer Grondahl (pianista y compositora noruega, 1847-1907)

Piezas de fantasía para piano, op.39

Natalia Strelchenko, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

“La historia del príncipe Kalender” de la suite sinfónica Scheherazade, op.35

Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

Domenico Cimarosa

Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor

Peter Lukas Graf y Georges Guéneux, flautas

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Robert Schumann

Arabesco, op.18 y Tocatta, op.7

Robert Hairgrove, piano

11.00

La gran aldea (Inglaterra)

Arnold Bax

El bosque feliz

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Frank Bridge

Trío Nº2

Trío Borodin

Thomas Arne

Concierto para clave y orquesta en sol menor

Paul Nicholson, clave

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Paul Nicholson

12.00

Clásicos a la carta

Antonio Vivaldi

Gloria, R.589

Lucy Ballard y Elinor Carter, mezzosopranos

Margaret Cameron, contralto

The English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Sergei Prokofiev

Suite de “El teniente Kijé”, op.60

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ferruccio Busoni

Tres hojas de álbum para piano, BV 289

Geoffrey Douglas Madge, piano

13.00

Complemento musical

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Sol mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata flauta, violín y continuo en Re mayor, op.41 Nº2

Le Petit Trianon

Guillaume Lekeu

Estudio sinfónico Nº2

Orquesta Filarmónica de Liege y de la Comunidad Francesa / Pierre Bartholomée

Kurt Weill

“Las niñas de Bordeaux” y “El gran Lustucru”

Jill Gomez, soprano

John Constable, piano

14.00

Artista de Moda

15.00

Complemento musical

Franz Schubert

Cuarteto para cuerdas en la menor, op.29, N°1

Cuarteto Melos

Albert Roussel

Sinfonía N°4 en La mayor, op.53

Orquesta Nacional de Francia / Charles Dutoit

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones

22.00

Complemento musical

José Franchini

Suite Las Pampas

Néstor Benito, guitarra

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº56 en Re mayor, Hob.XVI:42, “Sonatas Bossler”

Alfred Brendel, piano

Niels Gade

Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Philibert Delavigne

Las flores, op.4

Cuarteto Mandel

23.00

