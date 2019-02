Programación Viernes 8 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Carl Maria von Weber

Invitación a la danza, op.65 (orquestación de Hector.Berlioz)

The Hanover Band / Roy Goodman

Scott Joplin

Solace, Pine apple rag y Weeping willow

Joshua Rifkin, piano

Johann Baptist Krumpholtz

Concierto para arpa y orquesta Nº6

Lily Laskine, arpa

Orquesta de Cámara Jean Francois Paillard / Jean Francois Paillard

Edvard Grieg

Dos melodías para orquesta de cuerdas, op.53

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

08.00



Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Boris Berman, piano

Hans Pfitzner

Dúo para violín, chelo y orquesta, op.43

Saschko Garvrilov, violín

Julius Berger, chelo

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

Adolphe Adam

Suite del acto I del ballet Giselle

Orquesta del Teatro Bolshoi / Algis Dschuraitis

09.00



Max Bruch

Octeto para cuerdas en Si bemol mayor, op.póstumo

Cuarteto Kodály

Miembros del Cuarteto Auer

Zsolt Féjervári, contrabajo

Albert Roussel

Resurrección, preludio sinfónico

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Pierre Stoll

Antonio Vivaldi

Magnificat, Ryom 610

Verena Schweizer y Uta Spreckelsen, sopranos

Hanna Schaer, contralto

Jean-Pierre Maurer, tenor

Ensamble Vocal, Instrumental y Orquesta de cámara de Lausana / Michel Corboz

10.00

Robert Schumann

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, “Renana”

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Juan José Castro

Evocación, Llorón, Compadrón y Milonguero, tangos para piano

José Luis Juri, piano

Jean Sibelius

Los enamorados, para orquesta de cuerdas, op.14

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

11.00

La gran aldea (Estados Unidos)

Amy Beach

Trío en la menor, op.150

Romantic Chamber Group of London

Aaron Copland

El poni rojo

New Philharmonia Orchestra / Aaron Copland

Ferde Grofé

Concierto para piano y orquesta en Re mayor

Jesus Maria Sanroma, piano

Rochester Philharmonic Orchestra / Ferde Grofé

12.00

Clásicos a la carta

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Vladimir Ashkenazy, piano

Alexander Glazunov

Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109

Pekka Savijoki, saxo

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Jorma Panula

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección de la ópera Las bodas de Fígaro, K.492

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer

13.00

La música del fauno

William Walton

Varii capricci

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Nicola Porpora

“Spesso di nubi cinto”, de la ópera Carlo il Calvo

Franco Fagioli, contratenor

Academia Montis Regalis / Alessandro de Marchi

Robert Schumann

Gran sonata para piano en fa menor, op.14

Jean-Efflam Bavouzet, piano

14.00

Béla Bartók

Suite de danzas

Orquesta del Estado de Hungría / János Ferencsik

Gabriel Fauré

Cuarteto para cuerdas en mi menor, op. 21

Cuarteto de Cuerdas de Miami

Johann Adolph Hasse (1699-1783)

Concierto para flauta y orquesta

Eckart Haupt, flauta

Solistas Barrocos de Dresde

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Carl Orff

Catulli Carmina (Cantos de Cátulo), segunda parte de la trilogía de cantatas escénicas Il Trionfi, con textos de Cátulo (1943)

Ruth Margaret Pütz, soprano

Donald Grobe, tenor

Coro de la Radio de Colonia

Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia / Ferdinand Leitner

Patrick Giguère (1987)

Esas cosas que uno creía dormidas

Ensamble Yarn/Wire New Music de Colombia

Grabado en vivo en la Americas Society, Nueva York, el 20 de junio de 2014

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Edmundo Villani-Côrtes (compositor brasileño nacido en 1930)

Concierto para piano y orquesta Nº3

Karin Fernandes, piano

Orquesta Sinfónica del Teatro San Pedro / Lutero Rodrigues

Mikhail Glinka

Sonata inconclusa en re menor para viola y piano

Tomás Tichauer, viola

Mónica Cosachov, piano

Robert Schumann

Sinfonia de Zwickau en sol menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Sergei Prokofiev

Sonata Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Horacio Lavandera, piano

19.00

Heinrich Ignaz Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor

Ensamble Romanesca

George Gershwin

“Tres escenas” de la ópera Porgy and Bess

Leontyne Price, sopra

William Warfield, barítono

Coro y orquesta de la RCA / Strich Henderson

Candelario Huízar

Cuarteto

Cuarteto de cuerdas Ruso-Americano

20.00

Ciclos (Conciertos para vientos de Mozart)

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta, arpa y orquesta en Do mayor, K.299

William Bennett, flauta

Osian Ellis, arpa

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Raymond Leppard

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para corno y orquesta N°4 en Mi bemol mayor, K.417

David Pyatt, corno

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Claude Debussy

La plus que lente

Alexander Brailowsky, piano

21.00

Música Nocturna

Richard Strauss

Una sinfonía alpina, op.64

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Antonio Caldara

Stabat Mater

Ibolya Verebics, soprano

Éva Lax, contralto

Gábor Kallay, tenor

Béla Szilágyi, barítono

Coro de Cámara Monterdi

Concerto Armonico / Éva Kollár

Darius Milhaud

Kentuckiana, divertimento sobre 20 aires de Kentucky, op.287

Diane Andersen y Osvaldo Salas, dúo de pianos

James Brooks (1760-1809)

Concierto para violín y orquesta Nº1 en re mayor

Elizabeth Wallfisch, violín

The Parley of Instruments / Peter Holman

Carl Nielsen

Serenata in vano para clarinete, fagot, corno, chelo y contrabajo

Miembros de la Orquesta de Cámara de Randers

Albert Roussel

Sinfonietta, op.52

Orquesta Real Nacional de Escocia / Stéphane Denève

23:00

Industria Nacional

Juan Carlos Paz

Dedalus, 1950, op.46

Gerardo Levy, flauta

Efraín Guigui, clarinete

Ljerko Spiller, violín

Germán Weil, chelo

Orestes Castronuovo, piano

Grabado en vivo en el Teatro Odeón de Buenos Aires en 1952

Lars-Erik Larsson

Concertino para trombón y orquesta, op.47, N°7

Henry Bay, trombón

Orquesta Sinfónica Municipal de General San Martín / Alfonso Devita

Isidro Maiztegui (1905-1996)

Ocho preludios gallegos, op.28

Lía Cimaglia Espinosa, piano

Clarice Assad

Bluezilian

Eduardo Martín

Aguas y mieles

Marcelo Coronel

Milonga mafiosa

Cuarteto de Guitarras Ecos