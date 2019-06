Programación Viernes 7 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Christoph Grab

Cuerpo

Chucho Valdés

Amanecer

Mambo influenciado

Sarah Vaughan

The best is yet to come

Witchcraft

One mint julep

——–

Joaquín Turina

Danzas gitanas para piano, libros 1 y 2

Mirian Conti, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera El viaje a Reims

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raytchev

Fritz Kreisler

Tristeza de amor y Alegría de amor

Shlomo Mintz, violín

Clifford Benson, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Ambroise Thomas

Música de ballet, del Acto IV de la ópera “Hamlet”

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

08.00



David Monrad Johansen (compositor noruego, 1888-1974)

Cuarteto para cuerdas, op.35

Cuarteto de Oslo

Karol Szymanowski

Nueve preludios para piano, op.1

Martin Roscoe, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 447

Alfredo Bernardini, oboe y dirección

Ensamble Zefiro



09.00



Louis Ferdinand, Príncipe de Prusia

Gran trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Albert Roussel

Pequeña suite para orquesta, op.39

Orquesta Real Nacional de Escocia / Stéphane Denève

Lennox Berkeley

Sonatina para guitarra, op.51

Roberto Aussel, guitarra

10.00



Johann Sebastián Bach

Concierto para tres claves y cuerdas en Do mayor, BWV 1064

Andras Schiff, Peter Serkin y Bruno Canino, pianos

Camerata Bern

Franz Schubert

Cuarteto Nº11 en Mi mayor, Deutsch 353

Cuarteto Melos

Carl Nielsen

Chacona para piano, op.32

Christian Eggen, piano

11.00

La gran aldea (Francia)

André Caplet

Leyenda

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstam

Josephe Boulogne, Chevalier de Saint Georges

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op. póstumo Nº2

Qian Zhou, violín

Camerata de Toronto / Kevin Mallon

Jean-Féry Rebel

Sonata en trío Nº7 en do menor, “Le tombeau de Monsieur Lully”

Ensamble Rebel

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Selección de la Misa Solemne en Re mayor, op.123

Lucía Popp, soprano

Yvonne Minton, mezzosoprano

Mallory Walker, tenor

Gwynne Howell, bajo

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Robert Schumann

Cuarteto con piano en Mi bemol mayor, op.47

Glenn Gould, piano

Cuarteto de cuerdas Juilliard

13.00

La música del fauno

Malcolm Arnold

El puente sobre el río Kwai, suite para gran orquesta

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Franz Liszt

Dos estudios de concierto

Daniil Trifonov, piano

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto de vientos Nº2 en re menor

Quinteto de Vientos Avalon

14.00

Heitor Villa-Lobos

Concierto para piano y orquesta Nº5

Cristina Ortiz, piano

Orquesta Filarmónica Real / Miguel Gómez-Martínez

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº1 en La Mayor, op.13

Isabelle Faust, violín

Florent Boffard, piano

Carl Friedrich Abel (1723-1787)

Sinfonía en Si bemol mayor, op.7, Nº2

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Zoltán Kodály

Sonata para chelo solo, op.8

Yo-Yo Ma, chelo

Elmer Schönberger (1950)

Oídos sordos, para tenor, tres voces femeninas y ensamble

Marcel Beekman, tenor

Renate Arends, soprano

Åse Olsson, mezzosoprano

Marieke Koster, contralto

Ensamble Schönberg / Micha Hamel

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.00

Los Conciertos de La 96.7

Continúa la duodécima temporada de Los conciertos de La 96.7 En esta ocasión se presenta la Camerata Argentina de Guitarras que, bajo la dirección de Martín Marino, interpretará la Suite Troileana, de Ástor Piazzolla, la Suite del Ballet Estancia, de Alberto Ginastera, y el Concerto grosso para orquesta de guitarras, de Leo Brouwer. Te esperamos en el auditorio de la Radio, Maipú 555. Entrada libre y gratuita.

20.00

Ciclos (Pampeanas de Ginastera)

Alberto Ginastera

Pampeana Nº1 para violín y piano, op.16

Gil Shaham, violín

Orli Shaham, piano

Alberto Ginastera

Pampeana Nº2 para chelo y piano

Roger Drinkall, chelo

Sol Gabetta, chelo

Lauma Skride, piano

Grabado en vivo en el Wigmore Hall de Londres, el 4 de abril de 2011

Alberto Ginastera

Pampeana Nº3 para orquesta. Pastoral sinfónica en tres movimientos, op 24.

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

———

Edvard Grieg

Selección de Piezas líricas

Walter Giesking, piano

21.00

Música Nocturna

Ralph Vaughan Williams

Una sinfonía del mar

Joan Rodgers, soprano

Christopher Maltman, barítono

Coro y Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paul Daniel

Muzio Clementi

Sonata para piano en Sol mayor, op.37, Nº2

Donatella Failoni, piano

Robert Schumann

Obertura, scherzo y final, op.52

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines, op.3, Nº1

Dominique y Raymond D’Arco

Arturo Márquez

Conga del Fuego

Orquesta Sinfónica de Venezuela “Simón Bolivar” / Gustavo Dudamel

23:00

Industria Nacional

Pascual de Rogatis

Odas de Safo, op.14, Nº2

Allison Weiss, soprano

Silas Bassa, piano

“Chacarera” y “Vidala”, de Cinco canciones argentinas (1930)

Elisa Calvo, soprano

Silvana D’Onofrio, piano

Rayos de luna, con texto de Alberto Williams

Gabriela Guzzo, soprano

Tomás Ballicora, piano

Paul Hindemith

Sonata para órgano Nº4

Adelma Gómez, órgano

Grabado en el órgano del Auditorio “Juan Victoria” de la Universidad Nacional de San Juan

Rodolfo Arizaga (1926-1985)

Música para Cristóbal Colón. Versión sinfónica de la música incidental para la tragedia de Niké Kezansakis

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Pedro Ignacio Calderón

Grabado en vivo en el Teatro Colón en 1968

Benedetto Marcello

Sonata en mi menor

Mónica Fucci, contrafagot

Cecilia Eisele, piano